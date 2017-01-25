Ã‡aÄŸla Åžikel'in gÃ¶zlerimi senden alamÄ±yorum dediÄŸi kÄ±zla eski eÅŸi aÅŸk yaÅŸÄ±yor

ÃœnlÃ¼ oyuncu-sunucu Ã‡aÄŸla Åžikel'in "BugÃ¼n Ne Giysem" programÄ±nda sunuculuk yaparken Buse NarcÄ±'ya Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. NarcÄ± ÅŸimdilerde Åžikel'in eski eÅŸi Emre AltuÄŸ ile aÅŸk yaÅŸÄ±yor.

Åžimdilerde Emre AltuÄŸ ile aÅŸk yaÅŸayan Buse NarcÄ±'nÄ±n 2012'de jürileri arasÄ±nda ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'in de bulunduÄŸu 'Bugün Ne Giysem' programÄ±na yarÄ±ÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. ÇaÄŸla ÅžÄ±kel programda Buse NarcÄ±'ya övgüler yaÄŸdÄ±rarak "Gözlerimi senden alamÄ±yorum. Sana bakmaya doyamÄ±yorum. O kadar güzelsin ki, tam bir bebeksin" demiÅŸti.

2015 YILINDA BOÅžANMIÅžLARDI

O dönem Emre AltuÄŸ ile evli olan ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, 2015 yÄ±lÄ±nda 7 yÄ±llÄ±k eÅŸinden boÅŸandÄ±. Buse NarcÄ± ise 2 aydÄ±r kendisinden 24 yaÅŸ büyük olan Emre AltuÄŸ ile birlikte.