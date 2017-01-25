Efsanevi pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Jackson'Ä±n kÄ±zÄ±ndan babasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ hakkÄ±nda ÅŸok iddia

Michael Jackson'Ä±n kÄ±zÄ± Paris Jackson bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda babasÄ±nÄ±n doktoru tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, kendisinin de 14 yaÅŸÄ±nda tecavÃ¼ze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Paris Jackson Rolling Stone dergisine verdiÄŸi röportajda babasÄ±nÄ±n öldürüldüÄŸünü iddia etti. Paris ayrÄ±ca 14 yaÅŸÄ±nda tecavüze uÄŸramasÄ±nÄ±n sonrasÄ±nda defalarca intihara teÅŸebbüs ettiÄŸini söyledi. Efsanevi pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Michael Jackson'Ä±n ÅŸimdi 18 yaÅŸÄ±nda olan kÄ±zÄ± Paris, "Babam, onu saf dÄ±ÅŸÄ± etmek isteyen insanlar hakkÄ±nda ipuçlarÄ± veriyordu. Öyle bir noktaya geldi ki, 'onlar bir gün beni öldürecekler' der gibiydi. Bu gayet açÄ±k. Bütün iÅŸaretler bu yönde. KulaÄŸa komplo teorisi gibi geliyor, saçmalÄ±k gibi geliyor ama babamÄ±n gerçek hayranlarÄ± ve ailedeki herkes bunu biliyor. BabamÄ±n ölümü planlanmÄ±ÅŸ bir olaydÄ±" sözlerini dile getirdi.

BABASININ ÖLÜMÜNDEN ÖTÜRÜ DOKTORUNU SUÇLADI

Paris, henüz 11 yaÅŸÄ±ndayken babasÄ± Michael 2009 yÄ±lÄ±nda kalp krizi geçirerek hayata veda etmiÅŸti. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ölümüne 'reçeteli ilaçlarÄ±n ölümcül karÄ±ÅŸÄ±mÄ±' gerekçe gösterildi. Michael'Ä±n doktoru Conrad Murray, sanatçÄ±nÄ±n ölümünün ardÄ±ndan yargÄ±lanarak 'kasÄ±tsÄ±z adam öldürme' ithamÄ±ndan suçlu bulundu ve dört yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Paris babasÄ±nÄ±n ölümünden ötürü doktor Murray'Ä± suçlayarak, ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ölümünün arkasÄ±nda daha büyük gizemler olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

14 YAÅžINDA TECAVÜZE UÄžRADIÄžINI AÇIKLADI

Paris dergiye verdiÄŸi mülakatÄ±n devamÄ±nda, 14 yaÅŸÄ±ndayken hiç tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± biri tarafÄ±ndan tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Tecavüzün detaylarÄ±nÄ± anlatmaktan kaçÄ±nan Paris, tecavüz sonrasÄ± depresyona girerek uyuÅŸturucu kullanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve defalarca intihara teÅŸebbüs ettiÄŸini söyledi. Ailesinden ve yakÄ±nlarÄ±ndan sakladÄ±ÄŸÄ± tecavüz olayÄ± sonrasÄ± defalarca intihar giriÅŸiminde bulunan Paris'in, basÄ±na yansÄ±yan tek teÅŸebbüsü 2013 yÄ±lÄ±nda hastaneye kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.