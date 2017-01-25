Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/01/2017 11:35

Kaynarca'dan EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz dizisi hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama


EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'Ä±n baÅŸrol oyuncusu Oktay Kaynarca, ÃœÃ§ hafta aranÄ±n ardÄ±ndan izleyicileriyle buluÅŸmalarÄ± Ã¼zerine "siz anladÄ±nÄ±z" diyerek her ÅŸey yolunda mesajÄ± verdi.

YayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ± iddialarÄ±yla izleyicilerini üzüntüye boÄŸan EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 3 hafta sonra yeni bölümüyle (54'üncü bölüm) izleyicilerinin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Dizinin yeni bölümünün yayÄ±nlanamasÄ±na dakikalar kala, dizinin baÅŸrol oyuncusu Oktay Kaynarca, dizideki rolünde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi gözünü kÄ±rpÄ±p çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan, "Siz anladÄ±nÄ±z... ! Merhaba o zaman..." notuyla paylaÅŸtÄ±. Ve izleyicilere her ÅŸey yolunda mesajÄ±nÄ± verdi.

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