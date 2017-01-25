BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu Mel Gibson'un 9'uncu Ã§ocuÄŸunu kucaÄŸÄ±na aldÄ±

Hollywood'un yÄ±ldÄ±zÄ±, Cehennem SilahÄ±, Mad Max, Cesur YÃ¼rek gibi filmlerin baÅŸarÄ±lÄ± oyuncusu Mel Gibson'in 61 yaÅŸÄ±nda dokuzuncu Ã§ocuÄŸu oldu.

Hollywood'un ünlü aktörü ve yönetmeni Mel Gibson, 61 yaÅŸÄ±nda dokuzuncu kez baba oldu. Gibson'Ä±n 26 yaÅŸÄ±ndaki yazar kÄ±z arkadaÅŸÄ± Rosalind Ross ile olan birlikteliÄŸinden bir erkek bebeÄŸi oldu. Daily Mail'e konuÅŸan bir kaynak, “Ailesi yanÄ±nda ve Mel ayÄ±n üzerinde gibi. Herkes saÄŸlÄ±klÄ± ve mutlu” ifadesini kullandÄ±. Ünlü yÄ±ldÄ±zÄ±n, eski eÅŸi Robyn Moore'dan Hannah (36), ikizler Christian ve Edward (34), William (31), Louis (28), Milo (26) ve Thomas (17) olmak üzere yedi çocuÄŸu bulunuyor. Gibson'Ä±n ayrÄ±ca önceki kÄ±z arkadaÅŸÄ± Oksana Grigorieva'dan da altÄ± yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Lucia doÄŸdu. Son olarak AltÄ±n Küre'de röportaj veren ünlü aktör, henüz yeni doÄŸacak bebeÄŸine bir isim düÅŸünmediÄŸini belirtmiÅŸti.