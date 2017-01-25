GÃ¼lben Ergen referandumda vereceÄŸi oyu aÃ§Ä±kladÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± GÃ¼lben Ergen referandum iÃ§in sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± AtatÃ¼rk fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±na "AldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyiniz" notunu yazdÄ±.

Ünlü isimler, gerek yayÄ±nladÄ±klarÄ± videolarla ve gerekse sosyal medya hesaplarÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunda ne karar vereceklerini açÄ±klamaya baÅŸladÄ±. Futbol dünyasÄ±nÄ±n önemli isimleri hazÄ±rladÄ±klarÄ± videoda 'Evet' derken, oyuncu Meltem Cumbul da 'HayÄ±r' diyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Gülben Ergen gibi bazÄ± isimlerse, net bir ifadeden ve renklerini belli etmekten kaçÄ±nÄ±yor. Ergen, sosyal medya hesabÄ±ndan Atatürk'ün bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸarak onun, "GereÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸeyi yapÄ±nÄ±z. BaÅŸkalarÄ± ne derse desin, aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyiniz. KazanÄ±rsÄ±nÄ±z" sözüne yer verdi. Gülben Ergen, Atatürk'ün bu sözlerini "AldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyiniz" notuyla paylaÅŸtÄ±.