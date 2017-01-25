Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/01/2017 13:49

Khloe Kardashian'in kalÃ§alarÄ±nÄ± doktora sordular


Khloe Kardashian'Ä±n iri kalÃ§alarÄ±nÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼lmesi Ã¼zerine doktor Zara Harutyunyan, "KalÃ§a dolgularÄ±nÄ± ya da yaÄŸlarÄ±nÄ± aldÄ±rmÄ±ÅŸ" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulundu.

Khloe kÄ±vrÄ±mlÄ± ve iri kalçalarÄ± hakkÄ±nda estetik yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± hiç bir zaman teyit etmedi lakin ünlü oyuncunun kalçalarÄ±nÄ±n doÄŸal olmadÄ±ÄŸÄ± dedikodularÄ± bir süredir magazin basÄ±nÄ±nÄ±n gündemini meÅŸgul ediyordu. Khloe sÄ±kÄ± bir diyet ve egzersiz programÄ± sonrasÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 18 kilo vermiÅŸti. Doktor Harutyunyan Khloe'nin kalçalarÄ±nÄ±n küçük görünmesini yÄ±ldÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanlara baÄŸlayarak, "AÄŸÄ±r ÅŸekilde egzersiz rutini aÅŸÄ±rÄ± kilo kaybÄ±na sebep olabilir. Bu da Khloe'nin kalçalarÄ±nÄ±n eskiye oranla daha küçük görünmesine de neden olabilir" dedi.

"KARDASHÄ°AN KIZLARININ KALÇALARI DOÄžAL DEÄžÄ°L"

Televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Chloe Sims, Kardashian'Ä±n kalçalarÄ±nÄ±n yoÄŸun egzersizler sonucu küçüldüÄŸüne inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça ifade etti. Khloe Kardashian'Ä±n yaklaÅŸÄ±k 18 kilo vermesi sonrasÄ±nda çektiÄŸi ' Revenge Body' adlÄ± fitness ÅŸovu da eleÅŸtiren Sims, "Bütün Kardashian kÄ±zlarÄ±nÄ±n kalçalarÄ±na yaÄŸ dolgusu yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Bedeni ince olan hiç kimsenin kalçalarÄ± doÄŸal olarak bu kadar büyük olamaz" sözlerini dile getirdi.

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