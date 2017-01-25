Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/01/2017 16:37

SanatÃ§Ä± Fatma Girik'in son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Fatma Girik

TÃ¼rk SinemasÄ±'nÄ±n usta oyuncusu Fatma Girik evinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

GeçtiÄŸimiz günlerde sosyal medyada hakkÄ±nda öldü iddialarÄ± çÄ±kan ve geçirdiÄŸi rahatsÄ±zlÄ±k sonucu kalçasÄ±na platin takÄ±lan Türk SinemasÄ±'nÄ±n usta oyuncusu Fatma Girik’i, BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Av. Murat Hazinedar evinde ziyaret ederek elini öptü. Usta oyuncunun saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda bizzat kendisinden bilgi alan BaÅŸkan Hazinedar, ‘’Sizi çok iyi gördüm maÅŸallahÄ±nÄ±z var, umarÄ±m en kÄ±sa sürede saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za kavuÅŸarak sevenlerinizle bir araya gelirsiniz’’ ifadelerini kullandÄ±.

"SaÄŸlÄ±k durumum çok iyi"

Ziyareti için BaÅŸkan Hazinedar’a teÅŸekkür eden usta oyuncu Girik, "SaÄŸlÄ±k durumum çok iyi, hakkÄ±mda çÄ±kan öldü haberlerine itibar etmeyin. En kÄ±sa sürede ayaÄŸa kalkÄ±p sevdiklerimle bir araya geleceÄŸim’’ dedi.Ziyaretin ardÄ±ndan BaÅŸkan Hazinedar, Fatma Girik’le hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektirdi.

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