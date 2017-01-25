O model cinsel eÅŸitsizliÄŸi kÄ±namak iÃ§in gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ yaktÄ±

Instagram'Ä±n kullanÄ±cÄ± kullanÄ±m ÅŸartnamesi uyarÄ±nca kadÄ±n gÃ¶ÄŸÃ¼s uÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶steren fotoÄŸraflarÄ±n yayÄ±nlanmasÄ± yasak olmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k AvustralyalÄ± model Imogen Anthony, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ Ã§akmakla yaktÄ±.

AvustralyalÄ± model Imogen Anthony, salÄ± günü Instagram hesabÄ±nda sansürü ve cinsel eÅŸitsizliÄŸi kÄ±namak için göÄŸsüne çakmak tuttuÄŸu bir pozu paylaÅŸtÄ±. Instagram'Ä±n kullanÄ±cÄ± kullanÄ±m ÅŸartnamesi uyarÄ±nca kadÄ±n göÄŸüs uçlarÄ±nÄ± gösteren fotoÄŸraflarÄ±n yayÄ±nlanmasÄ± yasak. Bu tarz fotoÄŸraflar 'sakÄ±ncalÄ± içerik' olarak sÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±n erkek göÄŸsünü gösteren fotoÄŸraflara izin veriliyor. 25 yaÅŸÄ±ndaki model bu durumu daha önce de Instagram üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla protesto etmiÅŸti.

"ERKEKLERE UYGULANAN KRÄ°TERLER KADINLARA DA UYGULANMALI"

Imogen Anthony, 2012 yÄ±lÄ±nda dünya çapÄ±nda organize edilen 'göÄŸüs uçlarÄ±na özgürlük' kampanyasÄ±na da destek vererek erkeklere uygulanan çÄ±plaklÄ±k kriterlerinin kadÄ±nlar için de aynÄ± ÅŸekilde geçerli olmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Geçen sene Instagram'da çÄ±plak bir selfiesini paylaÅŸan model: "Umuyorum ki yakÄ±n bir gelecekte kadÄ±nlar göÄŸüslerini, ÅŸehvetini, cinselliÄŸini ve vücut güzelliÄŸini sorunsuz bir ÅŸekilde sergileyebilecekler. Bugünün kültürüne ve anlayÄ±ÅŸÄ±na göre, kendilerine saygÄ±sÄ± olmayanlarÄ±n basit kadÄ±n, hayat kadÄ±nÄ± gibi aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ifadelerine maruz kalmadan gelecekte daha çok kabul görecekler " ifadelerini satÄ±rlara dökmüÅŸtü.

SÄ°TENÄ°N 'KISITLAYICI' POLÄ°TÄ°KASINI ÇIPLAK POZLARIYLA ELEÅžTÄ°RDÄ°LER

Instagram'Ä±n kÄ±sÄ±tlamalarÄ±na tepki olarak çÄ±plak fotoÄŸraf paylaÅŸan model Imogen Anthony tek yÄ±ldÄ±z isim deÄŸil. 'Neighbours' dizisinin yÄ±ldÄ±z oyuncusu Caitlin Stasey, SÄ±rp televizyon oyuncusu Maca Diskrecija ve gezgin Magdalena Wosinska da sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinin kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± politikasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±plak fotoÄŸraflar paylaÅŸtÄ±.