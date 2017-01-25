ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Lindsay Lohan o iÅŸ adamÄ±yla yemek yerken yakalandÄ±

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Lindsay Lohan, TÃ¼rk iÅŸ adamÄ± Faruk SabancÄ± ile yemek yermesi objektiflere yansÄ±dÄ±.

Müslüman olduÄŸu yönündeki haberlerle gündeme gelen dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±z Lindsay Lohan, Ä°stinye Partk'ta Faruk SabancÄ± ile baÅŸ baÅŸa yemek yerken görüntülendi.Türkiye'ye yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretlerle adÄ±ndan sÄ±kça söz ettiren dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±z Lindsay Lohan dün akÅŸam Ä°stinye Park'ta bulunan Zuma Restuarant'ta Faruk SabancÄ±'yla baÅŸ baÅŸa yemek yedi.

AÅžK Ä°DDÄ°ALARI GÜNDEME GELDÄ°

Müslüman olduÄŸu söylentileriyle gündeme gelen dünyaca ünlü yÄ±ldÄ±z Lindsay Lohan'Ä±n Türkiye'de Faruk SabancÄ±'yla görüntülenmesi ikilinin iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± gündeme getirdi.UçankuÅŸ'un haberine göre, mekân çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸÄ±nÄ±n örtülü olduÄŸu görülen Lohan, karÅŸÄ±sÄ±nda aniden basÄ±n mensuplarÄ± belirince kÄ±sa süreli bir panik yaÅŸayÄ±p görüntü vermemek için yürüyüÅŸ istikametini deÄŸiÅŸtirdi.