Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/01/2017 07:17

Hangi Ã¼nlÃ¼ isim evinde ceylan besliyor

ceylan

Efsane popÃ§u Emel MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti

PaylaÅŸÄ±mÄ± görenler Emel MüftüoÄŸlu'nun evinde ceylan beslediÄŸini düÅŸündü. Üstelik bazÄ± hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi ve "O hayvanÄ±n yeri ev deÄŸil, doÄŸaya daha çok yakÄ±ÅŸÄ±r" mesajlarÄ± atarak sanatçÄ±ya ceylanÄ± doÄŸal ortamÄ±na bÄ±rakmasÄ±nÄ± öÄŸütledi. CeylanÄ± görüntülediÄŸi evin kendisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Emel MüftüoÄŸlu ise Duymayan KalmasÄ±n programÄ±na "BurasÄ± Silivri'de bir arkadaÅŸÄ±ma ait çiftlik evi, benim evim deÄŸil... Hayvanlar evcileÅŸmiÅŸ. Evin içinde dolaÅŸÄ±yorlar. Bana 'DoÄŸaya daha çok yakÄ±ÅŸÄ±r' ÅŸeklinde mesajlar atÄ±ldÄ± ama doÄŸadalar zaten" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. 

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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O model cinsel eÅŸitsizliÄŸi kÄ±namak iÃ§in gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ yaktÄ±

Instagram'Ä±n kullanÄ±cÄ± kullanÄ±m ÅŸartnamesi uyarÄ±nca kadÄ±n gÃ¶ÄŸÃ¼s uÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶steren fotoÄŸraflarÄ±n yayÄ±nlanmasÄ± yasak olmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k AvustralyalÄ± model Imogen Anthony, gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ Ã§akmakla yaktÄ±.

Fatma Girik

SanatÃ§Ä± Fatma Girik'in son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rk SinemasÄ±'nÄ±n usta oyuncusu Fatma Girik evinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi