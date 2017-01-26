Hangi Ã¼nlÃ¼ isim evinde ceylan besliyor

Efsane popÃ§u Emel MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti

PaylaÅŸÄ±mÄ± görenler Emel MüftüoÄŸlu'nun evinde ceylan beslediÄŸini düÅŸündü. Üstelik bazÄ± hayvanseverler bu duruma tepki gösterdi ve "O hayvanÄ±n yeri ev deÄŸil, doÄŸaya daha çok yakÄ±ÅŸÄ±r" mesajlarÄ± atarak sanatçÄ±ya ceylanÄ± doÄŸal ortamÄ±na bÄ±rakmasÄ±nÄ± öÄŸütledi. CeylanÄ± görüntülediÄŸi evin kendisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Emel MüftüoÄŸlu ise Duymayan KalmasÄ±n programÄ±na "BurasÄ± Silivri'de bir arkadaÅŸÄ±ma ait çiftlik evi, benim evim deÄŸil... Hayvanlar evcileÅŸmiÅŸ. Evin içinde dolaÅŸÄ±yorlar. Bana 'DoÄŸaya daha çok yakÄ±ÅŸÄ±r' ÅŸeklinde mesajlar atÄ±ldÄ± ama doÄŸadalar zaten" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.