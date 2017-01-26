Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/01/2017 08:33

ÃœnlÃ¼ ikilinin yerine Renkli Sayfalar programÄ±nÄ± kimler sunacak

renkli sayfalar

MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ± ile GÃ¼lÅŸen YÃ¼ksel Salt'Ä±n sunduÄŸu Kanal D'nin magazin programÄ± Renkli Sayfalar'Ä± ÅŸimdi baÅŸka bir ikili sunacak

Kanal D'de yayÄ±nlanan Müge DaÄŸÄ±stanlÄ± ile GülÅŸen Yüksel Salt'Ä±n sunduÄŸu "Renkli Sayfalar" programÄ±nda yol ayrÄ±mÄ±na girilmiÅŸti.YapÄ±m ÅŸirketinin programÄ±n içeriÄŸini magazin dÄ±ÅŸÄ± konularla geniÅŸletmek istemesi ayrÄ±lÄ±k getirmiÅŸti.GülÅŸen Yüksel Salt ve Müge DaÄŸÄ±stanlÄ±'nÄ±n Åžubat'ta programdan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ilk olarak Medyaradar duyurmuÅŸtu.Ä°ki sunucunun yerine gelecek isimleri de yine Medyaradar açÄ±klÄ±yor.Eski Kültür BakanÄ± NamÄ±k Kemal Zeybek'in kÄ±zÄ± Åžule Zeybek ile BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin'in eski eÅŸi Asena Atalay yeni formatÄ±yla 'Renkli Sayfalar'Ä± sunmaya baÅŸlayacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ä°vanka'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bilmediÄŸiniz gerÃ§ekler

Donald Trump'Ä±n ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesiyle birlikte, kÄ±zÄ± Ä°vanka'da konuÅŸulmaya baÅŸladÄ±. Peki tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zlerini Ã¼zerine Ã§evirdiÄŸi Ivanka Trump nasÄ±l yaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte Instagram sayfasÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla "Ã§ocuklarÄ±nÄ±n annesi; evinin kadÄ±nÄ±" Ivanka Trump.


Deniz Akkaya ile TuÄŸba Ã–zerk az kalsÄ±n piÅŸti oluyordu

Deniz Akkaya ile TuÄŸba Ã–zerk, NiÅŸantaÅŸÄ±'nda piÅŸti olmaktan son anda kurtuldu.


EÅŸinin baÅŸka kadÄ±nlarla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi Ã¼zerine Kibariye sessizliÄŸini bozdu

EÅŸi Ali KÃ¼Ã§Ã¼kbalÃ§Ä±k iki kadÄ±nla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenince Kibariye, "O gece evde Ã§ocuklara baktÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in ben orada olamadÄ±m. HanÄ±mefendiler benim arkadaÅŸÄ±m. HiÃ§bir yabancÄ± yoktu orada. Kocam gezecek, tozacak. Erkeklerin hakkÄ±dÄ±r. Kocama gÃ¼veniyorum." dedi.