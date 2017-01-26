ÃœnlÃ¼ ikilinin yerine Renkli Sayfalar programÄ±nÄ± kimler sunacak

MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ± ile GÃ¼lÅŸen YÃ¼ksel Salt'Ä±n sunduÄŸu Kanal D'nin magazin programÄ± Renkli Sayfalar'Ä± ÅŸimdi baÅŸka bir ikili sunacak

Kanal D'de yayÄ±nlanan Müge DaÄŸÄ±stanlÄ± ile GülÅŸen Yüksel Salt'Ä±n sunduÄŸu "Renkli Sayfalar" programÄ±nda yol ayrÄ±mÄ±na girilmiÅŸti.YapÄ±m ÅŸirketinin programÄ±n içeriÄŸini magazin dÄ±ÅŸÄ± konularla geniÅŸletmek istemesi ayrÄ±lÄ±k getirmiÅŸti.GülÅŸen Yüksel Salt ve Müge DaÄŸÄ±stanlÄ±'nÄ±n Åžubat'ta programdan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ilk olarak Medyaradar duyurmuÅŸtu.Ä°ki sunucunun yerine gelecek isimleri de yine Medyaradar açÄ±klÄ±yor.Eski Kültür BakanÄ± NamÄ±k Kemal Zeybek'in kÄ±zÄ± Åžule Zeybek ile BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcu Caner Erkin'in eski eÅŸi Asena Atalay yeni formatÄ±yla 'Renkli Sayfalar'Ä± sunmaya baÅŸlayacak.