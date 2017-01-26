Asena Atalay'Ä±n eski eÅŸine icra takibi yollamasÄ± Erkin'i Ã§ok kÄ±zdÄ±rdÄ±

Asena Atalay'Ä±n eski eÅŸinden olan Ã§ocuÄŸu Ã‡Ä±nar'a bakmadÄ±ÄŸÄ± ve masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Caner Erkin'e aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada ortalÄ±k kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±.

Asena Atalay'Ä±n eski eÅŸi, BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu Caner Erkin'e yönelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± icra takibi haberi dün magazin gündemine bomba gibi düÅŸmüÅŸtü. Bu haber üzerine Caner Erkin geç saatlerde Ä°nstagram hesabÄ± üzerinden çok sert bir cevap mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.Caner mesajÄ±nda, Asena Atalay'Ä±n evlilik birliÄŸi sÄ±rasÄ±nda 3. kiÅŸilerle birlikte olduÄŸu halde oÄŸlunun zarar görmemesi için hukuki haklarÄ±nÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve "Üzülerek ifade ediyorum ki oÄŸlum ÇÄ±nar, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan yoksun, kendi menfaat ve çÄ±karlarÄ±nÄ± ön planda tutan ve bunun için sÄ±nÄ±r tanÄ±mayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip" dedi.

Ä°ÅŸte Caner Erkin'in o zehir zemeberek açÄ±klamasÄ±;"Bugün basÄ±ndan Asena Atalay'Ä±n hakkÄ±mda oÄŸlum ÇÄ±nar'Ä±n masraflarÄ±nÄ± ödemediÄŸim gerekçesiyle icra takibi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendim. Bu tamamen yalandÄ±r.Öncelikle her zaman olduÄŸu gibi bundan sonra da oÄŸlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±mÄ±n bilinmesini isterim.

"SAHÄ°P OLDUÄžUM HER ÅžEYÄ° VEREREK KURTULMAYA ÇALIÅžTIM"

Öte yandan ÅŸu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamÄ±n tek sebebi oÄŸlumdu. Sizin de bildiÄŸiniz üzere evlilik birliÄŸi sürecinde 3. kiÅŸilerle birlikte olan Asena Atalay'a karÅŸÄ± boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda hiç bir hukuki hakkÄ±mÄ± kullanmadÄ±m. ManeviyatÄ±mÄ± oÄŸlumun zarar görmemesi için hiçe saydÄ±m.. Hatta sahip olduÄŸum her ÅŸeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayÄ± amaçladÄ±m. Ama gördüm ki benim oÄŸlumu zedelememek adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±m ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onlarÄ± ortaya çÄ±karmak için elinden gelen yapan bir ÅŸahÄ±s ve aileyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±m.