Cem YÄ±lmaz ve Tarkan referandumda verecekleri oyu bÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±

Cem YÄ±lmaz ve Tarkan, anayasa deÄŸiÅŸiklik referandumuyla ilgili "hayÄ±r" yÃ¶nÃ¼nde oy vereceklerini video yoluyla sosyal medyadan aÃ§Ä±kladÄ±.

Ünlüler anayasa deÄŸiÅŸiklik referandumu için sosyal medyada videolarÄ±nÄ± paylaÅŸarak "evet" kampanyasÄ± yapmaya baÅŸladÄ±lar. KampanyanÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte sosyal medyadan Cem YÄ±lmaz ve Tarkan'a "evet" kampanyasÄ±na destek videosu çekmeleri yönünde talepler yaÄŸmaya baÅŸladÄ±. Bununla birlikte "hayÄ±r" yönünde oy vereceklerini açÄ±klamalarÄ± yönünde iki ünlü ismede talepler yaÄŸdÄ±.

TARKAN, SEZEN AKSU ÅžARKISIYLA VÄ°DEO PAYLAÅžTI

Taleplerin artmasÄ± üzerine Tarkan Instagram'dan Sezen Aksu'nun bir ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinlerken çektiÄŸi videosunu paylaÅŸtÄ±. Cem YÄ±lmaz da Tarkan'Ä±n videosunu Twitter hesabÄ±ndan "Bize bunlarla gel Tarkan" notuyla paylaÅŸtÄ±. ArdÄ±ndan kendisine talepte bulunanlara gönderme yaparcasÄ±na, "Bana akÄ±l veren kardeÅŸime; beni dusundugun kadar kendini düÅŸünsen hic bunlara gerek kalmaz.AkÄ±l vermek gibi olmasÄ±n." tweet'ini attÄ±.