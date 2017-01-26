SÄ±rp model Jelena Krunic iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±nda uyuÅŸturucuyla yakalandÄ±

VÃ¼cudu Hollywood Ã¼nlÃ¼ oyuncularÄ±nÄ±n dÃ¶vmeleriyle kaplÄ± SÄ±rp reality ÅŸov yÄ±ldÄ±zÄ± ve model Jelena Krunic, 'Ã‡iftler' adlÄ± televizyon programÄ±na katÄ±lmasÄ±ndan bir gece Ã¶nce iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±nda uyuÅŸturucu maddeyle yakalandÄ±.

AdÄ± açÄ±klanmayan bir kiÅŸi yerel medyaya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Belgrad narkotik polisi zehir tacirlerini takibe aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada müÅŸterilerine uyuÅŸturucu teslimatÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± aldÄ±. Olay yerine baskÄ±n düzenleyen polis, Krunic'i ve yanÄ±nda bulunan erkeÄŸi gözaltÄ±na aldÄ±. UyuÅŸturucu tacirleri kaçmayÄ± baÅŸardÄ±." ifadelerine yer verdi. Jelena Krunic'in, hakkÄ±ndaki ithamlardan suçlu bulunursa üç yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

VÜCUDUNDA HOLLYWOOD ÜNLÜLERÄ°NÄ°N DÖVMELERÄ° VAR

2014 yÄ±lÄ±nda bir gece kulübünde dansçÄ± iken yarÄ±ÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 'Farm6' adlÄ± televizyon ÅŸovuyla üne kavuÅŸan Jelena Krunic, vücuduna yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Marilyn Monroe ve Marlon Brando gibi oyuncularÄ±n dövmeleriyle de adÄ±ndan sÄ±kça söz ettirdi.

127 BÄ°N TAKÄ°PÇÄ°SÄ° VAR

Instagram'da 127 bin takipçisi bulunan model, evli bir iÅŸ adamÄ±na emirler verdiÄŸi video ile de gündeme gelmiÅŸti. Krunic'in daha önce de uyuÅŸturucu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±yla mücadelesi magazin basÄ±nÄ±nÄ±n gündeminde yer almÄ±ÅŸtÄ±.