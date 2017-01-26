EÅŸinin baÅŸka kadÄ±nlarla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi Ã¼zerine Kibariye sessizliÄŸini bozdu

EÅŸi Ali KÃ¼Ã§Ã¼kbalÃ§Ä±k iki kadÄ±nla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenince Kibariye, "O gece evde Ã§ocuklara baktÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in ben orada olamadÄ±m. HanÄ±mefendiler benim arkadaÅŸÄ±m. HiÃ§bir yabancÄ± yoktu orada. Kocam gezecek, tozacak. Erkeklerin hakkÄ±dÄ±r. Kocama gÃ¼veniyorum." dedi.

Kibariye, geçtiÄŸimiz günlerde Ä°stanbul gecelerinde iki kadÄ±nla görüntülenen eÅŸi Ali KüçükbalçÄ±k hakkÄ±ndaki haberlere yanÄ±t verdi. Önceki gece sahne aldÄ±ÄŸÄ± Etiler My Cabaret'den eÅŸiyle el ele ayrÄ±lan ünlü sanatçÄ±, sorularÄ± ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±: "O gece evde çocuklara baktÄ±ÄŸÄ±m için ben orada olamadÄ±m. HanÄ±mefendiler benim arkadaÅŸÄ±m. Hiçbir yabancÄ± yoktu orada. Kocam gezecek, tozacak. Erkeklerin hakkÄ±dÄ±r. Kocama güveniyorum."

PANÄ°KLEMÄ°ÅžTÄ°

Kibariye'nin 18 yÄ±llÄ±k eÅŸi Ali KüçükbalçÄ±k iki genç kadÄ±nla Trump Tower içindeki Fiyort Live adlÄ± gece kulübünde görüntülenmiÅŸti. Hüsnü Åženlendirici ve Hakan Altun ikilisini dinlemeye gelen KüçükbalçÄ±k ve arkadaÅŸlarÄ±, mekan içinde muhabirlerin olduÄŸunu öÄŸrenince paniklemiÅŸti.

GÖRÜNTÜ ALINMASINA ÇOK KIZMIÅžTI

KüçükbalçÄ±k, görevlileri oturduÄŸu masa etrafÄ±na dizerek görüntü alÄ±nmasÄ±nÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ baÅŸarÄ±lÄ± olamayÄ±nca sinirlenen KüçükbalÄ±k, mekan görevlileriyle tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.