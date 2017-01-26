Deniz Akkaya ile TuÄŸba Ã–zerk az kalsÄ±n piÅŸti oluyordu

Deniz Akkaya ile TuÄŸba Ã–zerk, NiÅŸantaÅŸÄ±'nda piÅŸti olmaktan son anda kurtuldu.

Deniz Akkaya ile TuÄŸba Özerk, NiÅŸantaÅŸÄ±'nda aynÄ± noktadan birer dakika arayla geçince piÅŸti olmaktan son anda kurtuldu Tesadüf eseri aynÄ± semtte aynÄ± dakikalarda alÄ±ÅŸveriÅŸe çÄ±kana ikiliden önce Akkaya objektiflere yansÄ±dÄ±. Akkaya, sorularÄ± yanÄ±tlamadan yoluna devem ettikten hemen sonra aynÄ± nokta bu kez Özerk gazetecilerin markajÄ±na girdi.

"HER ÅžEYÄ°N BEDELÄ° VAR" DEMÄ°ÅžTÄ°

TuÄŸba Özerk, geçen ay Akkaya'ya açtÄ±ÄŸÄ± davayla ilgili sorularÄ±, "Evet açtÄ±m, herÅŸeyin bedeli var, bunun da bedeli bu. Bedelini ödeyecek. Kimse benim ve ailem hakkÄ±nda böyle ithamda bulunamaz, konunun takipçisi olacaÄŸÄ±m" diye cevapladÄ±. Akkaya, canlÄ± yayÄ±nda TuÄŸba Özerk'in annesi Günay Kapani'ye, "Günay HanÄ±m, kÄ±zÄ±nÄ±zla sizin aranÄ±z bozukmuÅŸ. Åžu anda sizin hattan alÄ±nmanÄ±zÄ± istiyor. Bunu kÄ±zÄ±nÄ±z TuÄŸba'dan öÄŸrendim, Siz kÄ±zÄ±nÄ±zÄ±n bir sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" ÅŸeklinde bir soru yöneltmiÅŸti. Bu sorudan sonra Özerk, soluÄŸu avukatÄ±nÄ±n yanÄ±nda almÄ±ÅŸ ve Akkaya'ya dava açmÄ±ÅŸtÄ±.