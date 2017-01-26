Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/01/2017 10:18

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Simge SaÄŸÄ±n'dan BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama


BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk ile Almanya turnesine Ã§Ä±kan Simge, "Beyaz beni cehenneme Ã§aÄŸÄ±rsa giderim" dedi.

ÅžarkcÄ± Simge SaÄŸÄ±n, Radyo Müzik'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "BeyazÄ±t Öztürk Almanya turnemiz müthiÅŸti. Beyaz beni cehenneme çaÄŸÄ±rsa giderim" diye konuÅŸtu. Popçu Simge SaÄŸÄ±n, UludaÄŸ'da düzenlenen gençlik festivali 'Selfy VVhitefest 2017'de konser verdi. Dans konusunda Hadise'yi örnek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Simge SaÄŸÄ±n, "Türkiye'de bu iÅŸi en iyi yapanlardan biri o. Hadise'ye yetiÅŸmem için 10 fÄ±rÄ±n ekmek yemem lazÄ±m" dedi. Simge SaÄŸÄ±n, Radyo Müzik'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada da "BeyazÄ±t Öztürk Almanya turnemiz müthiÅŸti. Beyaz beni cehenneme çaÄŸÄ±rsa giderim" diye konuÅŸtu.

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