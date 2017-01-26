Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ä°vanka'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bilmediÄŸiniz gerÃ§ekler

Donald Trump'Ä±n ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesiyle birlikte, kÄ±zÄ± Ä°vanka'da konuÅŸulmaya baÅŸladÄ±. Peki tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zlerini Ã¼zerine Ã§evirdiÄŸi Ivanka Trump nasÄ±l yaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte Instagram sayfasÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla "Ã§ocuklarÄ±nÄ±n annesi; evinin kadÄ±nÄ±" Ivanka Trump.

YoÄŸun ÅŸekilde kullandÄ±ÄŸÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda "Aile önemli bir ÅŸey deÄŸildir, aile her ÅŸeydir" diyen ABD'nin 'gölge First Lady'si Ivanka Trump, babasÄ± baÅŸkan seçildikten sonra kamuoyunun ilgisini daha fazla çekmeye baÅŸladÄ±. Herkesin üvey annesi Melania Trump'tan daha fazla babasÄ±na destek olacaÄŸÄ±nÄ± zaten çoktandÄ±r bildiÄŸi Ivanka Trump, 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana Jared Kushner ile evli ve üç çocuk sahibi. Bir yandan babasÄ± Donald Trump'Ä±n ÅŸirketlerindeki iÅŸleri bir yandan ABD yönetiminde bundan böyle zamanÄ±nÄ±n büyük bir bölümünü alacak olan görevleri ama onun için ailesi her ÅŸeyin üzerinde. Donald Trump'Ä±n Ivana Trump ile evliliÄŸinden dünyaya gelen kÄ±zÄ± Ivanka'nÄ±n kocasÄ± Jared Kushner, bundan böyle Donald Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± olarak görev yapacak. Ivanka da görevi boyunca babasÄ±nÄ±n yanÄ±nda olacak. Bu yüzden çift, yaÅŸadÄ±klarÄ± New York'dan baÅŸkent Washington'a taÅŸÄ±ndÄ±.