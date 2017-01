Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ä°vanka'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bilmediÄŸiniz gerÃ§ekler

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesiyle birlikte, kızı İvanka'da konuşulmaya başladı. Peki tüm dünyanın gözlerini üzerine çevirdiği Ivanka Trump nasıl yaşıyor. İşte Instagram sayfasındaki paylaşımlarıyla "çocuklarının annesi; evinin kadını" Ivanka Trump.

Yoğun şekilde kullandığı sosyal medya sayfasında yaptığı bir paylaşımda "Aile önemli bir şey değildir, aile her şeydir" diyen ABD'nin 'gölge First Lady'si Ivanka Trump, babası başkan seçildikten sonra kamuoyunun ilgisini daha fazla çekmeye başladı. Herkesin üvey annesi Melania Trump'tan daha fazla babasına destek olacağını zaten çoktandır bildiği Ivanka Trump, 2009 yılından bu yana Jared Kushner ile evli ve üç çocuk sahibi. Bir yandan babası Donald Trump'ın şirketlerindeki işleri bir yandan ABD yönetiminde bundan böyle zamanının büyük bir bölümünü alacak olan görevleri ama onun için ailesi her şeyin üzerinde. Donald Trump'ın Ivana Trump ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ivanka'nın kocası Jared Kushner, bundan böyle Donald Trump'ın danışmanı olarak görev yapacak. Ivanka da görevi boyunca babasının yanında olacak. Bu yüzden çift, yaşadıkları New York'dan başkent Washington'a taşındı.