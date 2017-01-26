Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/01/2017 10:42

Donald Trump'Ä±n kÄ±zÄ± Ä°vanka'nÄ±n Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili bilmediÄŸiniz gerÃ§ekler


Donald Trump'Ä±n ABD baÅŸkanÄ± seÃ§ilmesiyle birlikte, kÄ±zÄ± Ä°vanka'da konuÅŸulmaya baÅŸladÄ±. Peki tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zlerini Ã¼zerine Ã§evirdiÄŸi Ivanka Trump nasÄ±l yaÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸte Instagram sayfasÄ±ndaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla "Ã§ocuklarÄ±nÄ±n annesi; evinin kadÄ±nÄ±" Ivanka Trump.

YoÄŸun ÅŸekilde kullandÄ±ÄŸÄ± sosyal medya sayfasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mda "Aile önemli bir ÅŸey deÄŸildir, aile her ÅŸeydir" diyen ABD'nin 'gölge First Lady'si Ivanka Trump, babasÄ± baÅŸkan seçildikten sonra kamuoyunun ilgisini daha fazla çekmeye baÅŸladÄ±. Herkesin üvey annesi Melania Trump'tan daha fazla babasÄ±na destek olacaÄŸÄ±nÄ± zaten çoktandÄ±r bildiÄŸi Ivanka Trump, 2009 yÄ±lÄ±ndan bu yana Jared Kushner ile evli ve üç çocuk sahibi. Bir yandan babasÄ± Donald Trump'Ä±n ÅŸirketlerindeki iÅŸleri bir yandan ABD yönetiminde bundan böyle zamanÄ±nÄ±n büyük bir bölümünü alacak olan görevleri ama onun için ailesi her ÅŸeyin üzerinde. Donald Trump'Ä±n Ivana Trump ile evliliÄŸinden dünyaya gelen kÄ±zÄ± Ivanka'nÄ±n kocasÄ± Jared Kushner, bundan böyle Donald Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± olarak görev yapacak. Ivanka da görevi boyunca babasÄ±nÄ±n yanÄ±nda olacak. Bu yüzden çift, yaÅŸadÄ±klarÄ± New York'dan baÅŸkent Washington'a taÅŸÄ±ndÄ±. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Deniz Akkaya ile TuÄŸba Ã–zerk az kalsÄ±n piÅŸti oluyordu

Deniz Akkaya ile TuÄŸba Ã–zerk, NiÅŸantaÅŸÄ±'nda piÅŸti olmaktan son anda kurtuldu.


EÅŸinin baÅŸka kadÄ±nlarla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi Ã¼zerine Kibariye sessizliÄŸini bozdu

EÅŸi Ali KÃ¼Ã§Ã¼kbalÃ§Ä±k iki kadÄ±nla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenince Kibariye, "O gece evde Ã§ocuklara baktÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in ben orada olamadÄ±m. HanÄ±mefendiler benim arkadaÅŸÄ±m. HiÃ§bir yabancÄ± yoktu orada. Kocam gezecek, tozacak. Erkeklerin hakkÄ±dÄ±r. Kocama gÃ¼veniyorum." dedi.


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Simge SaÄŸÄ±n'dan BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BeyazÄ±t Ã–ztÃ¼rk ile Almanya turnesine Ã§Ä±kan Simge, "Beyaz beni cehenneme Ã§aÄŸÄ±rsa giderim" dedi.