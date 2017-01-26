Hangimiz Sevmedikâ€™in 24 BÃ¶lÃ¼mÃ¼ yine sÃ¼rprizlerle dolu tÄ±kla izle

Hangimiz Sevmedik'te TarÄ±k o sÄ±rrÄ± Ã¶ÄŸreniyor! TRT 1â€™in YeÅŸilÃ§am filmi tadÄ±ndaki sevilen dizisi Hangimiz Sevmedikâ€™in 24.BÃ¶lÃ¼mÃ¼ yine sÃ¼rprizlerle dolu

TRT 1 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan ve kÄ±sa sürede izleyicilerin büyük beÄŸenisini toplayan dizinin yeni bölümü, 30 Ocak Pazartesi akÅŸamÄ± saat 20.00’da ekrana gelecek. TRT 1’in lokomotif dizilerinden biri olma özelliÄŸi taÅŸÄ±yan Hangimiz Sevmedik her izleyicinin kendisinden bir ÅŸeyleri görebileceÄŸi ya da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ± olaylarla dolu. Türk toplumuna örnek dizilerden biri olarak dikkat çeken Hangimiz Sevmedik BSK YAPIM tarafÄ±ndan hazÄ±rlanÄ±yor.

BaÅŸrollerinde Can Yaman, Yeliz KuvancÄ±, Cengiz Bozkurt, Veysel Diker, Mehtap Bayri ve Altan Erkekli, Gül Onat gibi usta oyuncularÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± Hangimiz Sevmedik, özlenen YeÅŸilçam sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸatÄ±yor. Güçlü oyuncu kadrosu ve eÄŸlenceli hikâyeleriyle aile, dostluk, yardÄ±mseverlik, paylaÅŸÄ±mcÄ±lÄ±k gibi duygularÄ± izleyiciye yansÄ±tÄ±yor.

TRT yönetiminin uzun soluklu aile yapÄ±sÄ±na örnek dizilere verdiÄŸi destek bütün hÄ±zÄ±yla devam ediyor. Bu yoldan hareketle Hangimiz Sevmedik ekibi büyük bir sorumluluk ve ciddiyetle iÅŸlerine devam ediyorlar. Bir YeÅŸilçam hatÄ±rasÄ± Hangimiz Sevmedik gerek kaliteli oyuncularÄ± gerek senaryosu ile benimsenmesinin yanÄ± sÄ±ra kaliteli müziÄŸi ile izleyenlerden tam not alÄ±yor. Her hafta heyecan limitini yükselten dizinin Pazartesi 20.00 de yayÄ±nlanacak yeni bölümünde olaylar ÅŸöyle geliÅŸiyor.

TarÄ±k önemli bir sÄ±r karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok olacak!

ItÄ±r ve TarÄ±k Adalet hala sayesinde Adile ile Münir’e aÅŸklarÄ±nÄ± kabul ettirmiÅŸlerdir. Ancak yine de onlar için hiçbir ÅŸey kolay olmayacaktÄ±r.

Ä°lyas bu kez gerçekten Emel’e aÅŸkÄ±nÄ± itiraf etmek niyetindedir. Hulusi komiserden ve Ä°hsan’dan akÄ±l ister. Åžener’in de bu konuda bir planÄ± vardÄ±r. Fakat bu plan ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine katacak ve hatta bundan en çok AyÅŸen’in canÄ± yanacaktÄ±r.

Åžener’in kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sanan AyÅŸen ItÄ±r ve TarÄ±k ile konuÅŸur. Åžener’in böyle bir ÅŸey yapacaÄŸÄ±na ihtimal vermeyen TarÄ±k ve ItÄ±r AyÅŸen’e iÅŸin doÄŸrusunu öÄŸrenene kadar sakin olmasÄ±nÄ± söylerler .

Åžener’in AyÅŸen’i aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünen Tuncay ve Sevda da onu takip ederler ve hiç istemedikleri bir manzara ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±rlar.

DiÄŸer yandan Emel ile önemli bir mevzuyu konuÅŸmaya giden TarÄ±k bir sÄ±rrÄ± öÄŸrenip adeta ÅŸok olacaktÄ±r.

HANGÄ°MÄ°Z SEVMEDÄ°K KÜNYE

YapÄ±mcÄ±lar : ÇaÄŸrÄ± Bingüller – BaÅŸak Bingüller

YapÄ±m : BSK YAPIM

Yönetmen : Metin BalekoÄŸlu

Senaryo : Alphan Dikmen – BaÅŸak Angigün

Müzik : Günay Uysal

Oyuncular : Can Yaman (TarÄ±k Çam) – Yeliz KuvancÄ± (ItÄ±r YeÅŸil) - Cengiz Bozkurt (Åžener YeÅŸil)

Ve Altan Erkekli (Münir YeÅŸil ) – Gül Onat (Adile Çam)

Bülent Åžakrak (Ä°lyas Çiçek) – Mehtap BayrÄ± (AyÅŸen Akça)

Deniz Oral (Ä°hsan Durulmaz) – Veysel Diker (Åževket Özler)

Åžerif Erol (Hulusi Gültekin) – Selma KutluÄŸ (Mürüvvet Erol)

Tuba Erdem (Åžükriye Durulmaz) – Pelin ErmiÅŸ (Emel )

Erdem BaÅŸ (Metin Durulmaz) – Berfu Öngören (Perran Özler)

BarÄ±ÅŸ BaÅŸar (Zeki Durulmaz) – Onur Sermik (Halit Güney )

Funda BostanlÄ±k (Sevda Çam) – BaÄŸÄ±ÅŸ Angigün (Ahmet Demir)

Batuhan Uçar (Tuncay YeÅŸil) – DoÄŸa KonakoÄŸlu (Feridun Demir)

Ersin ArÄ±cÄ± (Sami )

Konuk Oyuncular : Efe Erkekli (Genç Münir ) – Nergis TaÅŸyürek (Genç Adile)

YayÄ±n KanalÄ± : TRT 1