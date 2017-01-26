Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/01/2017 13:40

Nergis Kumbasar kÄ±zÄ±nÄ±n sosyal medyadaki o paylaÅŸÄ±mÄ±yla ilgili konuÅŸtu


ÃœnlÃ¼ oyuncu Nergis Kumbasar, babasÄ± Mehmet Ali Erbil'in kÄ±zÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazan basÄ±na isyan etti: "KÄ±zÄ±m her genÃ§ kÄ±z gibi giyiniyor"

GeçtiÄŸimiz günlerde kÄ±zÄ± Yasmin Erbil'i oyunculuk eÄŸitimi için Londra'ya uÄŸurlayan Nergis Kumbasar, KiralÄ±k AÅŸk'taki rol arkadaÅŸÄ± ve yakÄ±n dostu Onur Büyüktopçu ile birlikte NiÅŸantaÅŸÄ±'nda görüntülendi.Önümüzdeki günlerde Yasmin'in yanÄ±na gideceÄŸini ifade eden Kumbasar, kÄ±zÄ±nÄ±n sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n haber olmasÄ±na isyan etti.

"GÜNDEM OLMASINDAN ÇOK SIKILDIM"

Kumbasar "KÄ±zÄ±mÄ±n sürekli gündem olmasÄ±ndan çok sÄ±kÄ±ldÄ±m. ArtÄ±k yeter. BabasÄ±nÄ±n Yasmin'e kÄ±sÄ±tlama getirdiÄŸi söyleniyor. Öyle bir ÅŸey yok. AyrÄ±ca her genç kÄ±z gibi giyiniyor. KÄ±zÄ±m istediÄŸi gibi kullanÄ±r sosyal medyayÄ±" dedi.

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