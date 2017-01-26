Esra SÃ¶nmezer'den GÃ¼lben Ergen'in eski eÅŸi hakkÄ±nda bomba aÃ§Ä±klama

GÃ¼lben Ergen'in eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Esra SÃ¶nmezer, "Kendisinin bana Ä±srarla attÄ±ÄŸÄ± mesajlar var. Cevap vermiyorum ama artÄ±k yeter" dedi.

Bir televizyon kanalÄ±nda magazin yorumculuÄŸu yapan Esra Sönmezer, Mustafa ErdoÄŸan´Ä±n yaklaÅŸÄ±k 3 seneden beri kendisine mesajlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun kendisinde sÄ±kÄ±ntÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Programda Mustafa ErdoÄŸan´Ä±n eski eÅŸi Gülben Ergen'le tekrardan bir araya gelebileceÄŸinin konuÅŸulmasÄ± üzerine Esra Sönmezer, bunun pek mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek Mustafa ErdoÄŸan´la ilgili ÅŸok itiraflarda bulundu.

MESAJI CANLI YAYINDA OKUDU

Esra Sönmezer, "Kendisinin bana Ä±srarla attÄ±ÄŸÄ± mesajlar var. Cevap vermiyorum ama artÄ±k yeter" dedikten sonra kendisine gelen mesajlardan birini canlÄ± yayÄ±nda okudu. Esra Sönmezer, mesajda Mustafa ErdoÄŸan´Ä±n "Cevap vermek nezakettir. Bu ne kabalÄ±k. Senin gibi zarif bir kÄ±za yakÄ±ÅŸmÄ±yor. Ä°lk ve sonsuz buluÅŸalÄ±m" yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"ONA Ä°LGÄ° DUYMUYORUM"

Esra Sönmezer; "Mustafa ErdoÄŸan benim sadece arkadaÅŸÄ±m olabilir, Gülben Ergen ile evleneceklerse Allah mutlu etsin. Fakat evlenmek isteyen biri bu tür mesajlar atmaz, insanlarÄ±n peÅŸine düÅŸmez. Ona ilgi duymuyorum. Bana ilgi duyabilir ya da hisleri vardÄ±r ama, bu beni ilgilendirmiyor" dedi.

"YÜZ YÜZE KONUÅžTUK FAKAT ELEKTRÄ°K ALAMADIM"

Mustafa ErdoÄŸan ile ilk kez sosyal medya üzerinden tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Esra Sönmezer, "Beni Facebook üzerinden arkadaÅŸ listesine ekledi. Daha sonra yazmaya baÅŸladÄ± ve numarasÄ±nÄ± gönderdi. Yüz yüze konuÅŸtuk, lakin elektrik alamadÄ±m. Bunu da bildiÄŸi halde Ä±srar etmeye devam ediyor. Kendisi gündem olmayÄ± ve magazin sayfalarÄ±nda boy göstermeyi seven biri. Ben magazinde olmayÄ± çok seven bir insan deÄŸilim. Daha çok iÅŸimle ve baÅŸarÄ±larÄ±mla gündem yaratmayÄ± seviyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.