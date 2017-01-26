Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/01/2017 14:15

Aleyna Tilki kendisini eleÅŸtirenlere bu ÅŸarkÄ±yÄ± gÃ¶nderdi


Liseli popÃ§u Aleyna Tilki, kendisini eleÅŸtirenlere "Sana ne" adÄ±nda bir ÅŸarkÄ± yaparak sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Liseli popçu Aleyna Tilki, arkadaÅŸÄ±yla kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçip söz ve bestesi kendisine ait olan bir ÅŸarkÄ±yÄ± söyledi. Sözleri "sana ne ve bana ne" den ibaret olan ÅŸarkÄ±yla Aleyna kendisini eleÅŸtirenlere, kendisine akÄ±l verenlere ironik bir yolla cevap verdi.

GÖNDERME YAPTI

Aleyna, arkadaÅŸÄ±yla seslendirdiÄŸi ÅŸarkÄ±nÄ±n videosunu Instagram hesabÄ±ndan, kendisini eleÅŸtirenlere, kendisine akÄ±l verenlere gönderme yapan bir notla paylaÅŸtÄ±.Ä°ÅŸte Aleyna'nÄ±n Instagram'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± not: Hahahaha!.. Bir gün yine saçmalarken. Aaaa Aleyna saçÄ±nÄ± neden griye boyattÄ±n, aaa neden hep tayt giyiyorsun, aaaa neden hiç makyaj yapmÄ±yorsun, aaaa Aleyna geçiyoooo... Hepsine cevabÄ±mÄ±z SANA NE? (Bu size tepki hala anlayamayan arkadaÅŸlar bu size gelsin )Size ne ?

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