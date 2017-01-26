Referandum kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ä°brahim TatlÄ±ses Sibelcan'a Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim TatlÄ±ses, 'GÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye iÃ§in ben de varÄ±m, sen de var mÄ±sÄ±n Sibel Can' ÅŸeklinde Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

RÄ±dvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayÄ±nlayarak 'evet' kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Kampanyaya yÄ±ldÄ±z futbolcular Arda Turan ve Burak YÄ±lmaz ile ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Murat Boz destek verdi. Kampanya sosyal medyada büyük yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Son olarak Ä°do'ya kadar gelen çaÄŸrÄ± zinciri Ä°brahim TatlÄ±ses'e ulaÅŸtÄ±. Kendi sosyal medya hesabÄ±ndan çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yapan Ä°brahim TatlÄ±ses, "Güçlü bir Türkiye için ben de varÄ±m." dedi ve ekledi: "Sen de var mÄ±sÄ±n Sibel Can?"