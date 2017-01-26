Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 26/01/2017 18:58

Referandum kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ä°brahim TatlÄ±ses Sibelcan'a Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ä°brahim TatlÄ±ses, 'GÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye iÃ§in ben de varÄ±m, sen de var mÄ±sÄ±n Sibel Can' ÅŸeklinde Ã§aÄŸrÄ± yaptÄ±.

RÄ±dvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayÄ±nlayarak 'evet' kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±. Kampanyaya yÄ±ldÄ±z futbolcular Arda Turan ve Burak YÄ±lmaz ile ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Murat Boz destek verdi. Kampanya sosyal medyada büyük yankÄ± uyandÄ±rdÄ±. Son olarak Ä°do'ya kadar gelen çaÄŸrÄ± zinciri Ä°brahim TatlÄ±ses'e ulaÅŸtÄ±. Kendi sosyal medya hesabÄ±ndan çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yapan Ä°brahim TatlÄ±ses, "Güçlü bir Türkiye için ben de varÄ±m." dedi ve ekledi: "Sen de var mÄ±sÄ±n Sibel Can?"

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Aleyna Tilki kendisini eleÅŸtirenlere bu ÅŸarkÄ±yÄ± gÃ¶nderdi

Liseli popÃ§u Aleyna Tilki, kendisini eleÅŸtirenlere "Sana ne" adÄ±nda bir ÅŸarkÄ± yaparak sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.


Esra SÃ¶nmezer'den GÃ¼lben Ergen'in eski eÅŸi hakkÄ±nda bomba aÃ§Ä±klama

GÃ¼lben Ergen'in eski eÅŸi Mustafa ErdoÄŸan hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Esra SÃ¶nmezer, "Kendisinin bana Ä±srarla attÄ±ÄŸÄ± mesajlar var. Cevap vermiyorum ama artÄ±k yeter" dedi.


Nergis Kumbasar kÄ±zÄ±nÄ±n sosyal medyadaki o paylaÅŸÄ±mÄ±yla ilgili konuÅŸtu

ÃœnlÃ¼ oyuncu Nergis Kumbasar, babasÄ± Mehmet Ali Erbil'in kÄ±zÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazan basÄ±na isyan etti: "KÄ±zÄ±m her genÃ§ kÄ±z gibi giyiniyor"