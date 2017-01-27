Oktay Kaynarca'nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde Ã§ekilen fotoÄŸraf o dedikodularÄ± bitirdi

'EÅŸÅŸkiya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz'Ä±n baÅŸrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde Ã§ekilen ve aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k olan Deniz Ã‡akÄ±r, Meryem Uzerli ve Sanem Ã‡elik'in yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±kan dedikodularÄ± sona erdirdi.

ATV ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'EÅŸkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'Ä±n baÅŸrol oyuncusu Oktay Kaynarca 51 yaÅŸÄ±na girdi. Rol aldÄ±ÄŸÄ± dizinin ekibi, ünlü oyuncu için sürpriz bir parti organize etti. Geceye katÄ±lanlar arasÄ±nda Deniz ÇakÄ±r, Meryem Uzerli ve Sanem Çelik de vardÄ±. AralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k olduÄŸu iddia edilen üç güzel, gece boyunca birbirlerinden hiç ayrÄ±lmadÄ±. Oyuncular, doÄŸum günü partisinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± resmi Instagram sayfalarÄ±nda yayÄ±nladÄ±lar.