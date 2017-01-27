Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l Biz kardeÅŸlik tÃ¼rkÃ¼sÃ¼ sÃ¶yleyeli 22 yÄ±l oldu dedi

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±-yÃ¶netmen Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±yla ilgili verdiÄŸi rÃ¶portajda "KardeÅŸlik TÃ¼rkÃ¼sÃ¼'nÃ¼ sÃ¶yleyeli 22 yÄ±l olmuÅŸ. DeÄŸiÅŸen hiÃ§bir ÅŸeyin olmamasÄ± Ã§ok acÄ±. Ama ben Ã¶lÃ¼nceye kadar hep insanlarÄ±n birlik ve beraberliÄŸinden yana olacaÄŸÄ±m" dedi.

Åžu sÄ±ralar 'Vezir ParmaÄŸÄ±' filmi ile adÄ±ndan söz ettiren Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, Gülben Ergen'e verdiÄŸi röportajda çarpÄ±cÄ± ifadeler kullandÄ±. AynÄ± zamanda filmde rol arkadaÅŸÄ± olan Ergen'in Hürriyet gazetesinde "Biz kardeÅŸlik türküsü söyleyeli 22 yÄ±l oldu" baÅŸlÄ±klÄ± röportajÄ±nda çocukluk yÄ±llarÄ±ndan ÅŸuanda bulunduÄŸu noktaya kadar geçen süreci anlatan KÄ±rmÄ±zÄ±gül, "KardeÅŸlik Türküsü'nü söyleyeli 22 yÄ±l olmuÅŸ. DeÄŸiÅŸen hiçbir ÅŸeyin olmamasÄ± çok acÄ±. Ama ben ölünceye kadar hep insanlarÄ±n birlik ve beraberliÄŸinden yana olacaÄŸÄ±m. Bu ülkenin Suriye, Libya, Irak olmamasÄ± için tam aksine bu ülkenin uygar, çaÄŸdaÅŸ ve refah dolu bir ülke olmasÄ± için kendimce elimden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±m" ifadelerine yer verdi.Ä°ÅŸte Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül ile yapÄ±lan o röportaj;

TÜRKÄ°YE HUZURA KAVUÅžURSA MÜZÄ°KAL YAPACAÄžIM

ÅžarkÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakÄ±p yönetmenliÄŸe geçtin. Yönetmen olman toplumsal açÄ±dan sÄ±nÄ±f deÄŸiÅŸtirmene neden oldu mu?

- Bu ülkede artÄ±k zengin ve yoksul diye iki insan tipi yaÅŸÄ±yor. Para, mevki, makam insana sÄ±nÄ±f deÄŸiÅŸtirme olanaÄŸÄ± vermez. Ancak bilim, sanat, kültür ve eÄŸitim alanÄ±nda insanlar çoÄŸaldÄ±kça sÄ±nÄ±flar oluÅŸur.

Prestij Müzik zamanÄ±ndan bugüne, kendine bakarsan ne söylersin?

- O günlerde baÅŸarÄ±ya odaklanmÄ±ÅŸ hayatlarÄ±mÄ±z, umut dolu öykümüz vardÄ±. Anadolu'dan gelen insanlarÄ±n tanÄ±nmak ve baÅŸarmak için çabalarÄ±, heyecanlarÄ± vardÄ±. Hem çok güzel, hem de ders alÄ±nmasÄ± gereken günlerdi. Åžimdi o günlere bakÄ±nca sadece ÅŸunu düÅŸünüyorum.MeÄŸer deÄŸmeyecek birçok insan için ne çok çabalamÄ±ÅŸÄ±m, yorulmuÅŸum. Bunun piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± var sadece. VefasÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n bu kadar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± baÅŸka bir dünya daha yok herhalde. Prestij günlerinden ÅŸimdiki sinemacÄ± Mahsun'a bakÄ±ÅŸÄ±m sanÄ±yorum ÅŸöyle olurdu. Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül'ün yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu filmleri kÄ±skanÄ±rdÄ±m. HayranÄ± olurdum. Her filmini sabÄ±rla bu kez ne yapacak diye bekler, baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± alkÄ±ÅŸlardÄ±m. Çünkü ben baÅŸarÄ±lÄ± her insanÄ± kalben alkÄ±ÅŸlÄ±yorum.

11 senedir ÅŸarkÄ± söylemiyorsun. Dizilerde oynamÄ±yorsun. Reklam filminde hiç oynamadÄ±n. Hiç mi özlemedin sahneyi, müziÄŸi, dizi oyunculuÄŸunu?

- 2005 yÄ±lÄ±nda sinemaya geçme kararÄ±m zorlu bir dönemin baÅŸlangÄ±cÄ±ydÄ± aslÄ±nda. Keskin bir yol ayrÄ±mÄ±ydÄ± o günler. "ÅžarkÄ±cÄ±, besteci, aranjör" kimliÄŸimle bunca yÄ±ldÄ±r yurtiçi ve dÄ±ÅŸÄ±nda büyük iÅŸler yaparken bir anda yüzümü sinemaya döndüm. Ä°lk filmi yapma kararÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±m o anÄ± daha dün gibi hatÄ±rlÄ±yorum. 2006 yÄ±lÄ±nda Avrupa turnesindeydim. Belçika'dan Hollanda'ya doÄŸru giderken kendime yeni bir yol çizmeye karar verdim. O turneden sonra "Beyaz Melek" filminin çekimleri için start verdik. MüziÄŸi bÄ±rakmadÄ±m. Sadece uzaklaÅŸtÄ±m, ara verdim. MüziÄŸi de sahneyi de çok özledim. Türkiye eÄŸer eski huzurlu günlerine kavuÅŸursa, uzun zamandÄ±r üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m çok büyük ve çok farklÄ± bir müzikal yapabilirim.

Sinemayla ilgilenmeye nasÄ±l baÅŸladÄ±n? Yönetmenlik nereden geldi aklÄ±na?

- Sinemayla tanÄ±ÅŸmam, çocukluk yÄ±llarÄ±ma dayanÄ±r. 1970'li yÄ±llarda, DiyarbakÄ±r'Ä±n yoksul semtlerinde yaÅŸayan, yerinde durmayan çocuklardan biriydim. O yÄ±llarda, mahallelinin yegane kültürel etkinliÄŸi de yazlÄ±k ve kÄ±ÅŸlÄ±k sinemalardÄ±. Vefat eden sevgili abim Mahmut, sÄ±kÄ± bir sinema izleyicisiydi. Beni de hayatÄ±mda ilk kez o sinemaya götürdü. Beyazperdede izlediÄŸim ilk film, YÄ±lmaz Güney'in "ZavallÄ±lar" isimli filmi olmuÅŸtu. Ä°zlediÄŸim filmin üzerimdeki büyüleyici etkisinden günlerce çÄ±kamamÄ±ÅŸtÄ±m. FakirliÄŸin hüküm sürdüÄŸü o yÄ±llarda mahalledeki bütün çocuklarÄ±n gösterime giren her yapÄ±mÄ± tek tek izleme ÅŸansÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± aralarÄ±nda para toplayÄ±p beni sinemaya yolluyorlardÄ±. Ä°yi bir anlatÄ±cÄ± olduÄŸum için izlediÄŸim filmleri arkadaÅŸlarÄ±ma plan plan anlatÄ±yordum. Sinema, toz toprak içinde yuvarlanÄ±p gittiÄŸim o yÄ±llarda, kalbimde gitgide büyüttüÄŸüm büyük bir aÅŸka dönüÅŸmüÅŸtü. YÄ±llar sonra dizi setleri ve televizyon programlarÄ±, bazÄ± kÄ±smi denemeler, ardÄ±ndan müzik kliplerinin yönetmenliÄŸi, oyunculuÄŸu derken nihayet 2007'de "Beyaz Melek" ile sinemaya merhaba dedim. Yönetmenlik kariyerimde "Beyaz Melek" filmime halkÄ±mÄ±zÄ±n gösterdiÄŸi yoÄŸun ilgi ve destek, yeni filmler çekme imkanÄ± saÄŸladÄ±.

Neden sinema? Müzikte sana yetmeyen bir ÅŸeyler mi vardÄ±?

- Müzikte yapabileceklerimin en iyisini yapmÄ±ÅŸtÄ±m. Beni tanÄ±mayan, sesimi bilmeyen kalmamÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ülkede öykülerimi tüm insanlÄ±ÄŸa anlatabileceÄŸim tek dünya sinemaydÄ±. Ä°nsanlÄ±ÄŸa ve çocuklarÄ±ma aileme bazÄ± güzellikler bÄ±rakmak istiyorum. Yedinci sanatÄ±n benzersiz kudreti beni hep cezbediyordu. Sinema, "KalÄ±cÄ± bir söz söylemek için" en ideal sanattÄ±. Benim de belleÄŸimde söyleyecek bazÄ± sözler, yüreÄŸimde dÄ±ÅŸarÄ± taÅŸmayÄ± bekleyen duygular birikmiÅŸti. Åžimdi milyonlar bu duygularÄ± hissediyorlar.

100 FÄ°LM YAPSAM SAHNEDEN KAZANDIÄžIMI KAZANAMAM

Filmlerinde YÄ±ldÄ±z Kenter, Haluk Bilginer, Danny Glower, Talat Bulut gibi birçok usta isimle çalÄ±ÅŸtÄ±n. NasÄ±l ikna ediyorsun oyuncularÄ±?

- AslÄ±nda bu soruya en iyi yanÄ±tÄ± filmlerimde oynayan ustalar verirdi. Usta oyuncular sadece senaryoya ve yönetmene bakarlar. AslÄ±nda "Beyaz Melek" filmini çektiÄŸim günlerde sinema çevrelerinde, oynattÄ±ÄŸÄ±m deÄŸerli usta oyuncular için "BunlarÄ±n çoÄŸu ununu elemiÅŸ, eleÄŸini asmÄ±ÅŸ olan yaÅŸlÄ± tiyatrocular; bu kiÅŸilerden giÅŸede hiçbir numara olmaz" diyenler çoÄŸunluktaydÄ±.Film vizyona çÄ±kÄ±p baÅŸarÄ±yÄ± yakalayÄ±nca, aynÄ± insanlar aÄŸÄ±z deÄŸiÅŸtirerek bu kez akÄ±l almaz bir "U dönüÅŸü"ne imza atarak "Adam Türkiye'nin en saygÄ±n ustalarÄ±nÄ± bir araya toplayarak iÅŸini garantilemiÅŸ. Bu filmi böyle bir kadroyla kim çekse, zaten kesinlikle baÅŸarÄ±lÄ± olurdu" demiÅŸlerdi.

Bu süreçte yol arkadaÅŸlarÄ±n kimler oldu?

- 23 yÄ±ldÄ±r yanÄ±mda Samsunlu arkadaÅŸÄ±m, dostum Murat Tokat var. Sinemaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mdan bugüne kadar Ali Sürmeli ve Erol Demiröz, Cezmi BaskÄ±n, Zafer Ergin, Altan Erkekli, Suna Selen, YÄ±ldÄ±z Kenter, Cihat Tamer ve daha birçok sinemacÄ± dostum, ailem ve sevenlerim var. Bu insanlar "Beyaz Melek" filminden bugüne kadar hep yanÄ±mda oldular. Beni yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± onlara teÅŸekkür ederim. BazÄ± dost ve arkadaÅŸ bildiklerimde zor günlerimde ilk sapakta kaçtÄ±lar. Eee hayat bu...

Sinemadan para kazanabiliyor musun?

- 100 film yapsam, müzikten, dizilerden, sahneden kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ± hiçbir zaman kazanamam. Son 11 yÄ±lda çok büyük paralar kazanma ÅŸansÄ±m vardÄ±. Ve hâlâ bu büyük teklifler önümde duruyorken, ben yüreÄŸimin götürdüÄŸü yerdeyim. AslÄ±nda bankalarda yüklü hesaplarÄ±m, birden çok evlerim, iÅŸyerlerim, yatlarÄ±m, uçaÄŸÄ±m, yazlÄ±klarÄ±m olabilir son derece lüks bir hayat yaÅŸayabilirdim.Bense tüm maddiyatÄ± elimin tersiyle ittim. Televizyon dizilerinin baÅŸrollerinde oynarken aldÄ±ÄŸÄ±m aylÄ±k ücret, kÄ±demli bir iÅŸçi ya da memurun neredeyse emekliliÄŸi dahil kazandÄ±ÄŸÄ± paraya eÅŸdeÄŸerdi.Bütün bu iÅŸleri aynÄ± anda yürütebilecek saÄŸlÄ±ÄŸÄ±m, enerjim ve yetenek potansiyelim yok muydu? VardÄ± ama ben kendimi bütünüyle adadÄ±ÄŸÄ±m sinemaya olan saygÄ±mdan dolayÄ± iÅŸime odaklandÄ±m.Ä°nsanlarÄ±n beni "Biraz ÅŸarkÄ±cÄ±-türkücü, biraz besteci, biraz yönetmen, biraz dizi-film oyuncusu, reklam yüzü, biraz sinema filmi oyuncusu, biraz senarist Mahsun" olarak deÄŸil, bundan böyle net bir biçimde "SinemacÄ± Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül" olarak akÄ±llarÄ±na kazÄ±malarÄ±nÄ± istedim. Ä°nandÄ±ÄŸÄ±m yolda kararlÄ±lÄ±kla ilerlerken, bana aptallÄ±k ediyorsun, diyenler oldu, sÄ±cak parayÄ± kaçÄ±rma diyenler oldu. Ben iki iÅŸi, üç iÅŸi aynÄ± anda yapmam. Ben sinema için hem maddiyatÄ±, hem milyonlarÄ±n alkÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, hem de halkÄ±n ilgisini arkamda bÄ±raktÄ±m.

MÜZÄ°ÄžE OLAN ÖZLEMÄ°MÄ° FÄ°LMLERÄ°MLE GÄ°DERÄ°YORUM

Film yapmak için kendi cebinden mi harcÄ±yorsun yoksa devletten destek alÄ±yor musun?

- Hiçbir filmim için Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÅŸvurmadÄ±m. Devletin kapÄ±sÄ±nda film çekmek için el etek öpmedim. Aksine filmlerimle Kültür BakanlÄ±ÄŸÄ±'na hatrÄ± sayÄ±lÄ±r paralar kazandÄ±rdÄ±m. Boyut Film, çektiÄŸim tüm filmler için bankalardan faizle krediler alarak bana o filmleri yaptÄ±rdÄ±.

Sinema mÄ± yoksa müzik mi daha aÄŸÄ±r basÄ±yor?

- Senaryo yazmanÄ±n yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±, çekim süreci ve sizin can verdiÄŸiniz karakterlerin perdede hayat bulmasÄ± insanda çok baÅŸka bir tat bÄ±rakÄ±yor. Romanlardaki karakterleri yazan ve o dünyayÄ± yaratan yazardÄ±r. Sinemada yazÄ±lan senaryolar ise romanlarÄ±n biraz daha ötesinde görüntü ile gerçeÄŸe dönüÅŸüyor. Bu da sinemayÄ± vazgeçilmez kÄ±lÄ±yor. Beni buralara taÅŸÄ±yan ciddi bir müzik kitlemin olduÄŸunu biliyorum. Åžu an müzikle ilgili özlemimi, filmlerime müzik yaparak gidermeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum.

FÄ°LMLERÄ°MLE DOÄžU Ä°LE BATI ARASINDA KÖPRÜ KURUYORUM

"Hepimiz KardeÅŸiz" diye unutulmaz bir kardeÅŸlik türküsü yaptÄ±n. Fakat kimliÄŸin ve ideolojin yüzünden neredeyse her dönem eleÅŸtirildin. Bu ülkeye huzur nasÄ±l gelir?

- Ben 20 yÄ±l boyunca olaÄŸan üstü hâl bölgesinde silahlarÄ±n gölgesinde DiyarbakÄ±r'da büyüdüm. "DoÄŸulu" olmanÄ±n bedelini hayatÄ±mÄ±n neredeyse her döneminde o aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± sözlere ve bakÄ±ÅŸlara, gözlerimi, kulaklarÄ±mÄ± tÄ±kadÄ±m. Ä°nadÄ±na okudum. YÄ±llar yÄ±lÄ± daima "kardeÅŸlik"ten, "barÄ±ÅŸ"tan söz ettim ÅŸarkÄ±larÄ±mda, türkülerimde ve sinema filmlerimde…BatÄ± ile DoÄŸu arasÄ±nda filmlerimle bir gönül köprüsü kurduÄŸuma inanÄ±yorum. Bu ülkede 100 yÄ±ldÄ±r dili, kültürü, müziÄŸi yasaklanan ve aynÄ± kimliÄŸi taÅŸÄ±yan kendi insanlarÄ±nÄ± hep öteki gören bir gurup insan var. Mezhebi farklÄ± diye dÄ±ÅŸlanan insanlar var. BaÅŸörtüsü taktÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± hor görülen insanlar var. Cinsiyetinden dolayÄ± öldürülen ÅŸiddet gören insanlar var. FarklÄ± dine mensup insanlarÄ±n aramÄ±zda olmalarÄ±nÄ± istemeyenler var.Maalesef bu ülkede coÄŸrafya kaderiniz olmuÅŸsa aÄŸzÄ±nÄ±zla kuÅŸ tutsanÄ±z bile, bazÄ± insanlarÄ±n kötü muamelesinden kaçamÄ±yorsunuz. Huzur nasÄ±l gelir biliyor musun? Huzur kalbin temizliÄŸi ile gelir. Bu kin duvarlarÄ± yÄ±kÄ±lmadÄ±kça, empati kurulmadÄ±kça, bireyler kendi ülkesinde yaÅŸayan insanlarÄ± içten sevmedikçe, baÅŸka ülkelerin çocuklarÄ±na aÄŸlarken kendi ülkesinin çocuklarÄ±na aÄŸlamadÄ±kça, kendi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± her türlü özgürlükleri baÅŸka insanlarÄ±n yaÅŸamasÄ±na razÄ± olmadÄ±kça, bu ülkeye huzur zor gelir. Huzur, adaletin ve hukukun saÄŸlanmasÄ± ile gelir. Yüreklerden kin ve nefretleri bir kenara koyarsak, huzur o zaman gelir. KardeÅŸlik Türküsü'nü söyleyeli 22 yÄ±l olmuÅŸ. DeÄŸiÅŸen hiçbir ÅŸeyin olmamasÄ± çok acÄ±.Ama ben ölünceye kadar hep insanlarÄ±n birlik ve beraberliÄŸinden yana olacaÄŸÄ±m. Bu ülkenin Suriye, Libya, Irak olmamasÄ± için tam aksine bu ülkenin uygar, çaÄŸdaÅŸ ve refah dolu bir ülke olmasÄ± için kendimce elimden gelenin en iyisini yapacaÄŸÄ±m.