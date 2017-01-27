Oyuncu Furkan AndÄ±Ã§ insanlÄ±k dersi verdi

En son TatlÄ± intikam dizisiyle ekranlarda izlediÄŸimiz Furkan AndÄ±Ã§ sokak Ã§ocuklarÄ±na sarÄ±larak onlara harÃ§lÄ±k verdi.
Sabaha karÅŸÄ± AsmalÄ±mescit'te görüntülenen oyuncu Furkan AndÄ±ç, kendisine mendil satmaya çalÄ±ÅŸan sokak çocuklarÄ±na sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±larak insanlÄ±k dersi verdi. Son olarak 'TatlÄ± Ä°ntikam' dizisinde rol alan yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Furkan AndÄ±ç, sabaha karÅŸÄ± AsmalÄ±mescit'te görüntülendi.
SARILDI, Ä°LGÄ° GÖSTERDÄ°, HARÇLIK VERDÄ°
Mendil satan sokak çocuklarÄ±nÄ±n yoÄŸun ilgisiyle karÅŸÄ±laÅŸan oyuncu, onlara sarÄ±lÄ±p, ilgi gösterdi. Ä°ki çocuÄŸa da 50 TL veren AndÄ±ç, evinin yolunu tuttu. AndÄ±ç'Ä±n bu davranÄ±ÅŸÄ± sosyal medyada hayranlarÄ± tarafÄ±ndan övgüye mazhar bulundu.