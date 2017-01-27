Oyuncu Furkan AndÄ±Ã§ insanlÄ±k dersi verdi

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±-yÃ¶netmen Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±yla ilgili verdiÄŸi rÃ¶portajda "KardeÅŸlik TÃ¼rkÃ¼sÃ¼'nÃ¼ sÃ¶yleyeli 22 yÄ±l olmuÅŸ. DeÄŸiÅŸen hiÃ§bir ÅŸeyin olmamasÄ± Ã§ok acÄ±. Ama ben Ã¶lÃ¼nceye kadar hep insanlarÄ±n birlik ve beraberliÄŸinden yana olacaÄŸÄ±m" dedi.