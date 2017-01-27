Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/01/2017 10:33

GenÃ§ oyuncu Mischa Barton'Ä±n dramÄ± bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi


The O.C adlÄ± diziyle Ã¼nlenen genÃ§ oyuncu Mischa Barton'un evinin balkonunda Ã§aresizce baÄŸÄ±rmasÄ± Ã¼zerine komÅŸularÄ± tarafÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda ana karakterlerden birini canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± The O.C adlÄ± diziyle ün kazanan ama sonra hem kariyerinde hem de özel hayatÄ±nda büyük bir düÅŸüÅŸ yaÅŸayan Mischa Barton, yine bir yÄ±kÄ±m yaÅŸadÄ±. Bir dönem abartÄ±lÄ± ÅŸekilde kilo alÄ±p vermesiyle gündeme oturan Barton, BatÄ± Hollywood'daki evinin bahçesinde çaresizlik içinde çÄ±ÄŸlÄ±klar atmaya baÅŸladÄ±.

"ANNEM BÄ°R CADI" DÄ°YE BAÄžIRIYORDU

31 yaÅŸÄ±ndaki Barton'un çÄ±ÄŸlÄ±klarÄ±nÄ± duyan komÅŸularÄ± evlerinin bahçelerine ve pencerelerine çÄ±ktÄ±. Bu sÄ±rada Barton'un "Annem bir cadÄ±" diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve bir yandan da aÄŸladÄ±ÄŸÄ± duyuldu.

KOMÅžULARI EKÄ°PLERÄ° ARADI

DünyanÄ±n sonunun geldiÄŸini de haykÄ±ran Barton'un komÅŸularÄ± hemen saÄŸlÄ±k ekiplerini aradÄ±. Oyuncunun evine giden ekipler Barton'u saÄŸlÄ±k merkezine götürüp tedavi altÄ±na aldÄ±.

DAHA ÖNCE DE TEDAVÄ° GÖRMÜÅžTÜ

Uzun süredir kariyerinde de özel hayatÄ±nda da huzuru bir türlü yakalayamayan Barton daha önce de ruhsal çöküntü nedeniyle tedavi görmüÅŸtü. Barton bir dönem de uyuÅŸturucu madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan kurtulmak için rehabilitasyon merkezine yatmÄ±ÅŸtÄ±.Oyuncu annesi Nuala ile daha önce de sorunlar yaÅŸamÄ±ÅŸ hatta 2015 yÄ±lÄ±nda onu, parasÄ±nÄ± çalmakla suçlayÄ±p dava açmÄ±ÅŸtÄ±.

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