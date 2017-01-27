Acun IlÄ±calÄ± O Ses TÃ¼rkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± bÄ±raktÄ± mÄ±

O Ses TÃ¼rkiye adlÄ± yarÄ±ÅŸmanÄ±n dÃ¼nkÃ¼ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer almayan Acun IlÄ±calÄ± bir sÃ¼re programa katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

O Ses Türkiye yeni bölümde Acun'un yerine neden Jess Molho sunuculuk yaptÄ±. jess Molho sürpriz yaparak O Ses Türkiye YarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± kendisinin sunacaÄŸÄ±n açÄ±kladÄ±. Seyircilere ve jüriye memnun olmadÄ±nÄ±z mÄ± sorusunu yönelten Jess Molho, Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n bir süre programa katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

O Ses Türkiye 26 Ocak yeni bölümde büyük bir sürpriz yaÅŸandÄ±. ProgramÄ± izleyen herkes Acun IlÄ±calÄ±'yÄ± beklerken programÄ± sunmak için Jess Molho sahneye çÄ±ktÄ±. Jess'i görenler ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± gizleyemediler. Herkesin ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören jess bir açÄ±klama yaptÄ± ve O Ses Türkiye yarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ± kendisinin sunacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Jess seyircilerin ve jüri üyelerinin tepkisini ölçmek için "yoksa memnun olmadÄ±nÄ±z mÄ±" diye sordu.

ESS MOLHO NEDEN ACUN'UN YERÄ°NE SUNUCULUK YAPTI

Jess açÄ±klamalarÄ±na devam ederek "BildiÄŸiniz gibi 21 Ocak Cumartesi gününden itibaren Survivor 2017 baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Acun IlÄ±calÄ± vaktinin büyük bölümünü Dominik'te survivor çekimlerinde geçirdiÄŸi için artÄ±k O Ses Türkiye çekimlerine katÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸtir. Buradan programÄ± izleyenlere sayÄ±n Acun Bey'in de selamÄ± var ben de buradan kendisine selam yolluyorum" dedi.

JÜRÄ°'NÄ°N Ä°LK TEPKÄ°SÄ° NE OLDU?

Jüri üyelerin biran ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸasada Jess'in O Ses Türkiye yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sunmasÄ±nn sürpriz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. Jess daha önce de O Ses Çocuklar yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± sunmuÅŸ ve baÅŸarÄ±lÄ± sunuÅŸ ÅŸekli ile de izleyenlerden tam not almÄ±ÅŸtÄ±.