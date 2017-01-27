Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/01/2017 12:46

Severek evlenen Ã§ift 20 yÄ±l boyunca hiÃ§ konuÅŸmadÄ± neden mi


Otou ve Katayama Yumi Ã§iftinin bebeklerinin olmasÄ± Ã¼zerine Otou, Ã§ocuÄŸuyla kendinden daha Ã§ok ilgilenmesi Ã¼zerine Katayama ile 20 yÄ±l boyunca kÃ¼s kaldÄ±.

Otou ve Katayama Yumi isimli Japon çift severek evlendi. Ancak iÅŸler istedikleri gibi gitmedi, aynÄ± evin içinde yaÅŸamalarÄ±na raÄŸmen tam 20 yÄ±l konuÅŸmadÄ±lar. Otou ve Katayama Yumi çiftinin çocuklarÄ± olduktan sonra Otou'nun karÄ±sÄ±na karÅŸÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± deÄŸiÅŸti. EÅŸi çocuklara daha çok ilgi gösteriyor diye eÅŸine küsen Otou tam 20 yÄ±l boyunca konuÅŸmadÄ±. ÇocuklarÄ± ikiliyi bir TV programÄ± sayesinde konuÅŸturmayÄ± baÅŸardÄ±lar. 20 yÄ±l sonra ilk cümlelerini kurdular. Çocuklar bu duruma epey sevindi. Otou ise kÄ±skançlÄ±ÄŸÄ± biraz abarttÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

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