Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/01/2017 12:57

Asena Atalay'Ä±n babasÄ± Biz Caner'e bÃ¼yÃ¼ yaptÄ±rdÄ±k kÄ±zÄ±mla boÅŸanamaz


Asena Atalay'Ä±n Caner Erkin ile boÅŸanmasÄ± Ã¼zerine Atalay'Ä±n babasÄ±, "Caner, kÄ±zÄ±mÄ± boÅŸayamaz. Biz bÃ¼yÃ¼ yaptÄ±rdÄ±k" diye konuÅŸtu.

Asena Atalay'la biten evliliÄŸi hakkÄ±nda bugüne kadar konuÅŸmayan Caner Erkin, eski eÅŸinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± icra takibi sonrasÄ± sessizliÄŸini bozdu. Atalay'Ä±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten yÄ±ldÄ±z futbolcu, oÄŸlunun velayetini alacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Eski eÅŸinin açÄ±klamalarÄ±yla ilgili konuÅŸan Asena Atalay, avukatÄ±yla konuÅŸtuÄŸunu ve tazminat davasÄ± açacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu arada çok çarpÄ±cÄ± bir büyü iddiasÄ± da ortaya atÄ±ldÄ±. BoÅŸanma sürecinde Asena Atalay'Ä±n babasÄ±nÄ±n gittiÄŸi berberde, "Ne olacak sizin kÄ±zÄ±n boÅŸanmasÄ±?" ÅŸeklindeki sorulara "Caner, kÄ±zÄ±mÄ± boÅŸayamaz. Biz büyü yaptÄ±rdÄ±k" diye cevap verdiÄŸi ileri sürüldü.

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