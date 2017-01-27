Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/01/2017 18:00

ABDâ€™li aktÃ¶r Jay Bowdy canlÄ± yayÄ±nda intihar etti

Jay Bowdy

ABD'li aktÃ¶r 33 yaÅŸÄ±ndaki Jay Bowdy Facebook canlÄ± yayÄ±nÄ±nda intihar etti

Birçok dizi ve filmde rola alan 33 yaÅŸÄ±ndaki ABD’li aktör Jay Bowdy Facebook canlÄ± yayÄ±nÄ±nda yaÅŸamÄ±na son verdi. Ä°ntiharÄ± izleyen ünlü oyuncunun hayranlarÄ± neye uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. Ä°hbar üzerine Bowdy’nin arabasÄ±na yönelen polis ekipleri ünlü aktörün cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

JAY BOWDY KÄ°MDÄ°R?

Frederick Jay Bowdy, Texas eyaletinin San Antonio ÅŸehrinde doÄŸdu. Güney Arlington ve çoÄŸunlukla Güney Fort Worth’da büyüdü.

Basketbola ilgi duyan ünlü aktör West Georgia Üniversitesi’nden mezun oldu. Daha sonra, Master almak için Arlington’da Texas Üniversitesi’ne devam etti. Fakat ünlü oyuncu basketbolda sakatlÄ±klar yaÅŸadÄ±.

2014 yazÄ±nda Fred Tie ile tanÄ±ÅŸan Jay Bowdy kÄ±sa filmlerde rol aldÄ±. Aktör olarak 15’ten fazla projede boy gösterdi. TV dizilerinin yanÄ± sÄ±ra The Island ve Big Brother gibi reality showlarda da yer aldÄ±.

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