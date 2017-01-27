Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/01/2017 18:01

Demet AkalÄ±n o teklifi kabul ederse 12 milyon TL kazanacak

demet akalÄ±n

SanatÃ§Ä± Demet AkalÄ±n, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nda izdivaÃ§ teklifi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±

Demet AkalÄ±n Renkli Sayfalar'a telefonla baÄŸlandÄ±. Ä°zdivaç programÄ±nda sunucu olma teklifi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayan Demet AkalÄ±n hâlâ düÅŸünme aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu ama teklifin çok cazip olduÄŸunu söyledi.Demet AkalÄ±n, 'Seda ablalar, Esralar gerçekten bu paralarÄ± kazanÄ±yorsa ben iÅŸi gücü bÄ±rakÄ±r bu iÅŸi yaparÄ±m' dedi.

DEMET AKALIN Ä°ZDÄ°VAÇ SUNUCUSU MU OLUYOR?

ProgramÄ±n sunucularÄ±ndan Müge DaÄŸÄ±stanlÄ±'nÄ±n "Demet bu sektörde bir kiÅŸiye aylÄ±k 1 milyon lira teklif edildi, o zaman senin rakamÄ±n bundan daha yüksek' dedi.Teklifi cazip bulan ancak daha karar veremeyen Demet AkalÄ±n bu soruya cevap verirken rakam belirtmedi, "O ayarda" demekle yetindi.

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