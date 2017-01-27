ÃœnlÃ¼ Ã§iftin boÅŸanma davasÄ±nda sÃ¼rpriz karar

11 yÄ±llÄ±k evliliklerini ihanet nedeniyle sonlandÄ±rmak isteyip mahkemeye taÅŸÄ±yan Demet Åžener ve Ä°brahim Kutluay Ã§ifti bugÃ¼n boÅŸanamadÄ±

Demet Åžener ile iki çocuÄŸunun babasÄ± Ä°brahim Kutluay'Ä±n Ä°stanbul 14'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boÅŸanma davasÄ±nÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± görüldü.

DURUÅžMAYA KATILMADILAR

Gizlilik kararÄ± alÄ±nan ve çekiÅŸmeli olarak görülen davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na Ä°brahim Kutluay ve Demet Åžener çifti katÄ±lmazken, taraflarÄ± avukatlarÄ± temsil etti. YaklaÅŸÄ±k 2 saat süren duruÅŸmada taraf avukatlarÄ± delil ve tanÄ±klarÄ±nÄ± mahkemeye bildirdi. DuruÅŸma ertelendi.Demet Åžener ve Ä°brahim Kutluay çifti, 11 yÄ±l önce ÇÄ±raÄŸan SarayÄ±'nda evlenmiÅŸti. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Demet Åžener, "Evlilik birliÄŸinin temelinden sarsÄ±lmasÄ±nÄ±" gerekçe göstererek geçtiÄŸimiz aylarda boÅŸanma davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±.