Evlilik programÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran gelin adayÄ± Serap GÃ¼rbÃ¼z kimdir

Kanal D'de ekrana gelen KÄ±smetse Olur adlÄ± izdivaÃ§ programÄ±nda bugÃ¼n gergin saatler yaÅŸandÄ±. Eski gelin adayÄ± Serap GÃ¼rbÃ¼z'Ã¼n eve geri dÃ¶nmesiyle gelin adaylarÄ± birbirine girdi

KÄ±smetse Olur yarÄ±ÅŸmasÄ±yla tanÄ±nan Serap Gürbüz, evden ayrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen adÄ±ndan söz ettirmeye devam ediyor. Eve en erken veda eden isimlerden olan eski gelin adayÄ± Serap Gürbüz, damat adaylarÄ±yla dÄ±ÅŸarÄ±da görüÅŸtüÄŸü haberleriyle gündeme geliyor. Evden ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n üzerinden haftalar geçmesine raÄŸmen adÄ± sÄ±k sÄ±k programda geçen eski gelin adayÄ±, bu kez damat adaylarÄ±ndan birine gönderdiÄŸi börek ve notlarla gündeme geldi. Serap Gürbüz’ün baÅŸka bir gelin adayÄ±yla tanÄ±ma yolunda olan damat adayÄ±na gönderdiÄŸi ÅŸeyler, KÄ±smetse Olur evinde kriz yarattÄ±. Peki, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla dikkat çeken Serap Gürbüz kimdir, kaç yaÅŸÄ±nda?

Serap Gürbüz, 1988 yÄ±lÄ±nda Hatay’da doÄŸdu. Daha önce bir projede yer almayan baÅŸarÄ±lÄ± gelin adayÄ± yüksek eÄŸitimini iÅŸletme bölümünde tamamladÄ±. Ancak iÅŸletmecilik mezunu olmasÄ±na raÄŸmen plates eÄŸitmenliÄŸi yapÄ±yor. HayvanlarÄ± çok sevdiÄŸini sÄ±k sÄ±k dile getiren Serap Gürbüz, ÇakÄ±l isminde bir köpeÄŸe sahip. Yengeç burcu olan eski gelin adayÄ±, kendisini mahallenin "asi, deli" kÄ±zÄ± olarak tanÄ±mlÄ±yor, aradÄ±ÄŸÄ± damat adayÄ±nÄ±n ise merhametli ve maço olmasÄ±nÄ± istiyor