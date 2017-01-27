Survivor yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Sema Apak hakkÄ±ndaki gerÃ§ek ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Survivor'da bu yÄ±l Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nda olan Sema Apak'Ä±n yarÄ±ÅŸma baÅŸlamadan Ã¶nce boÅŸandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Milli atlet Sema Apak ve milli çekiççi EÅŸref Apak 11 yÄ±l önce evlendi. Ä°kili Türkiye'yi 2004 Atina ve 2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'nda temsil etti. Sabah'tan Ümit Uzun'un haberine göre; milli sporcu olarak hayatÄ±na devam eden ve bir erkek çocuklarÄ± bulunan çiftin yuvasÄ±nÄ± ise iddiaya göre kumar yÄ±ktÄ±. EÅŸine kumara düÅŸkünlüÄŸü nedeniyle "dürtü bozukluÄŸu" teÅŸhisi konulduÄŸunu belirten Sema Apak (32), EÅŸref Apak'Ä±n (34) kumarda 5 ev ve olimpiyatlardan kazandÄ±klarÄ± ödül paralarÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ileri sürdü.

TAZMÄ°NATTAN VAZGEÇTÄ°

EÅŸref Apak'Ä±n evlilikleri boyunca kumar dürtüsüne engel olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sema Apak, 29 AralÄ±k'ta Ä°stanbul Aile Mahkemesi'ne çekiÅŸmeli boÅŸanma davasÄ± açarak oÄŸlunun velayetiyle birlikte bin lira nafaka ve 500 bin lira tazminat istedi. 5 gün sonra anlaÅŸmaya varan çift, mahkemeye gelerek evlilik birliÄŸinin temelden sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸiddetli geçimsizlik nedeniyle boÅŸanmalarÄ±na karar verilmesini istedi. Tazminat isteÄŸinden vazgeçtiÄŸini belirten Sema Apak, çocuÄŸunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti. Çiftin çocuklarÄ±nÄ±n velayetini anneye veren mahkeme, EÅŸref Apak'Ä±n aylÄ±k bin lira da oÄŸlu için nafaka ödemesine karar verdi.

400 METRECÄ°

Sema Aydemir Apak, 400 metre engelli yarÄ±ÅŸlarÄ±yla tanÄ±nÄ±yor. Sema Aydemir Apak 2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'nda da 4x400 metre bayrakta yarÄ±ÅŸtÄ±. Çekiççi EÅŸref Apak ise 2004 Atina OlimpiyatlarÄ±'nda bronz madalya kazandÄ±. 2005'te Ä°spanya Akdeniz OyunlarÄ±'nda 77.88 metre çekiç atarak altÄ±n madalya kazanan EÅŸref Apak, yine 2005'te Cezmi Or anÄ±sÄ±na yapÄ±lan müsabakalarda ise 81.45 metre atarak Türkiye rekoru kÄ±rdÄ±.