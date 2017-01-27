Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lohan taktÄ±ÄŸÄ± rozetle ErdoÄŸan'Ä±n gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ fethetti

BeÅŸtepe'de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± ziyaret eden ABD'li Ã¼nlÃ¼ oyuncu Lindsay Lohan, ErdoÄŸan ve eÅŸine "DÃ¼nya 5'ten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r" rozeti taktÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan, BeÅŸtepe'deki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde ABD'li oyuncu Lohan ve Suriye'nin doÄŸu Halep bölgesindeki katliamÄ±, annesiyle beraber dünyaya sosyal medya üzerinden duyuran 7 yaÅŸÄ±ndaki Bana el-Abed'i de kabul etti. BasÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸen kabulde Lohan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve eÅŸi Emine ErdoÄŸan'a, "Dünya 5'ten büyüktür" rozeti taktÄ±. HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan her fÄ±rsatta, BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in yapÄ±sÄ±nÄ± eleÅŸtirip, BM Güvenlik Konseyinde veto hakkÄ±na sahip ülkeleri kast ederek "Dünya 5'ten büyüktür" diyordu. Lohan bu hareketiyle ErdoÄŸan'Ä±n adaleti haykÄ±ran tavrÄ±nÄ± desteklediÄŸini bütün dünyaya bir kez daha ilan etmiÅŸ oldu.

HER FIRSATTA TÜRKÄ°YE'YE DESTEK OLDU

Hollywood yÄ±ldÄ±zÄ± Lohan, daha önce Ä°stanbul Sultanbeyli'de yaÅŸayan Suriyeli bir aileyi ziyaretinde, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere ev sahipliÄŸi yapma anlamÄ±nda büyük bir baÅŸarÄ±ya imza attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Bütün dünyanÄ±n kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen Türkiye'nin Suriyeli mültecilere çok güzel bir ÅŸekilde ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Lohan, "Onun için de daha önce 'Dünya 5'ten büyüktür.' ifadesini kalÄ±n kalÄ±n harflerle çizdim. Dünyada birçok ülkenin yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Türkiye yaptÄ±. 5 büyük ülke söz verdi, ama sözlerini tutmadÄ±. Türkiye hakkÄ±nda yapÄ±lan dezenformasyon nedeniyle Türkiye'ye gelmeye korkanlar oluyor, ama ben kendimi çok rahat hissediyorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.