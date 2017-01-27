Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/01/2017 22:15

Ebru YaÅŸar'dan referandum aÃ§Ä±klamasÄ± Bu Ã¼lkeyi size bÃ¶ldÃ¼rmeyeceÄŸiz


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Ebru YaÅŸar referandumda "Evet" diyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ktan sonra, "Evet dersen, iktidardan beklentisi olan insan, 'HayÄ±r' dersen Ã¼nlÃ¼ sanatÃ§Ä±... Bu Ã¼lkeyi size bÃ¶ldÃ¼rmeyeceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

RÄ±dvan Dilmen'in Twitter'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± ve Arda Turan, Burak YÄ±lmaz ile Murat Boz'un destek verdiÄŸi 'Güzel bir Türkiye için ben de varÄ±m' kampanyasÄ±na Ebru YaÅŸar da katÄ±ldÄ±.Fikirlerinden dolay insanlarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YaÅŸar, "Evet dersen, iktidardan beklentisi olan insan, 'HayÄ±r' dersen ünlü sanatçÄ±... Hem fikir özgürlüÄŸünün önemini savunuyormuÅŸ gibi görün, hem de fikirlerinden dolayÄ± insanlarÄ± yargÄ±la. Bu ülkeyi size böldürmeyeceÄŸiz" ifadelerine yer verdi.Ebru YaÅŸar, 'Evet' diyenlere tepki gösterenlere, Instagram'daki sayfasÄ±ndan seslendi: "BölünmeyeceÄŸiz, böldürmeyeceÄŸiz, inadÄ±na güçleneceÄŸiz!"

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