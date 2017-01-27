Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/01/2017 22:27

Jennifer Lopez cesur kÄ±yafetinin kurbanÄ± oldu


Bir ayakkabÄ± firmasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±na katÄ±lan ÅŸarkÄ±cÄ± Lopez, geceye giydiÄŸi kÄ±yafetiyle damgasÄ±nÄ± vururken aynÄ± zamanda elbisesinin aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerine zor anlar yaÅŸadÄ±.

Ünlü yÄ±ldÄ±z Jennifer Lopez'in önde gelen bir ayakkabÄ± firmasÄ± için tasarladÄ±ÄŸÄ± koleksiyonun tanÄ±tÄ±mÄ± Hollywood'da düzenlenen bir geceyle yapÄ±ldÄ±.47 yaÅŸÄ±ndaki Jennifer Lopez, geceye derin dekoltesiyle dikkat çeken beyaz bir elbiseyle katÄ±ldÄ±. KÄ±yafetini de tasarÄ±mÄ± olan ayakkabÄ±lardan biriyle tamamladÄ±.Lopez, bir ara derin dekoltesine hakim olamayÄ±nca beyaz elbisesinin içinden ten rengi sütyeni gözüktü.Jennifer Lopez, çok mutlu göründüÄŸü tanÄ±tÄ±mÄ±n ardÄ±ndan da düzenlenen partiye katÄ±ldÄ±.

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