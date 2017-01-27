Survivor'da 27 Ocak akÅŸamÄ± Ã¶dÃ¼l oyununu kim kazandÄ±

Survivor 2017'de bu akÅŸam yumurta ve mercimek iÃ§in iki takÄ±m kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadele etti. Oyun sonunda Ã¶dÃ¼lÃ¼n sahibi gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± oldu

EkranlarÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor 2017'de bu akÅŸam yaÅŸanan ödül oyununda oldukça tansiyonu yüksek dakikalar yaÅŸandÄ±. Ödül oyununda açlÄ±k yüzünden oldukça zor dakikalar yaÅŸandÄ±. Acun IlÄ±calÄ± ödülün yumurta ve mercimek olduÄŸunu söyleyince iki takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± adeta kendinden geçti. 2 tur olarak oynanan ödül oyununun ilk turunu gönüllüler takÄ±mÄ± kazandÄ±. Ä°kinci turda ise ünlüler müthiÅŸ bir atak yaparak 2. turu kazandÄ±lar. Final etabÄ±ndan ise gönüllüler takÄ±mÄ± 3-0'lÄ±k skorla ödülün sahibi oldular.