Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 27/01/2017 22:44

Survivor'da 27 Ocak akÅŸamÄ± Ã¶dÃ¼l oyununu kim kazandÄ±

survivor 2017

Survivor 2017'de bu akÅŸam yumurta ve mercimek iÃ§in iki takÄ±m kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadele etti. Oyun sonunda Ã¶dÃ¼lÃ¼n sahibi gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ± oldu

EkranlarÄ±n sevilen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor 2017'de bu akÅŸam yaÅŸanan ödül oyununda oldukça tansiyonu yüksek dakikalar yaÅŸandÄ±. Ödül oyununda açlÄ±k yüzünden oldukça zor dakikalar yaÅŸandÄ±. Acun IlÄ±calÄ± ödülün yumurta ve mercimek olduÄŸunu söyleyince iki takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± adeta kendinden geçti. 2 tur olarak oynanan ödül oyununun ilk turunu gönüllüler takÄ±mÄ± kazandÄ±. Ä°kinci turda ise ünlüler müthiÅŸ bir atak yaparak 2. turu kazandÄ±lar. Final etabÄ±ndan ise gönüllüler takÄ±mÄ± 3-0'lÄ±k skorla ödülün sahibi oldular.

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Fatih HÃ¼rkan

Survivor 2017'nin yeni yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Fatih HÃ¼rkan kimdir

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor 2017 kadrosuna geÃ§tiÄŸimiz hafta dahil olan Fatih HÃ¼rkan ile ilgili bilgiler haberimizde


Jennifer Lopez cesur kÄ±yafetinin kurbanÄ± oldu

Bir ayakkabÄ± firmasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±na katÄ±lan ÅŸarkÄ±cÄ± Lopez, geceye giydiÄŸi kÄ±yafetiyle damgasÄ±nÄ± vururken aynÄ± zamanda elbisesinin aÃ§Ä±lmasÄ± Ã¼zerine zor anlar yaÅŸadÄ±.


Ebru YaÅŸar'dan referandum aÃ§Ä±klamasÄ± Bu Ã¼lkeyi size bÃ¶ldÃ¼rmeyeceÄŸiz

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