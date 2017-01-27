Survivor 2017'nin yeni yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Fatih HÃ¼rkan kimdir

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor 2017 kadrosuna geÃ§tiÄŸimiz hafta dahil olan Fatih HÃ¼rkan ile ilgili bilgiler haberimizde

Survivor 2017'de geçtiÄŸimiz hafta ünlüler takÄ±mÄ±na dahil olan yarÄ±ÅŸmacÄ± Fatih Hürkan bu hafta çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± oyunda takÄ±mÄ±na 1 puan kazandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.

Fatih Hürkan, 14 Eylül 1971 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da doÄŸmuÅŸtur. Ä°TÜ Makina MühendisliÄŸi bölümü mezunu olan Fatih Hürkan, 1998'de Best Model of Turkey'de 2. seçildi ve mankenliÄŸe baÅŸladÄ±. 1998'de baÅŸrolünü Emrah'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± Unutabilsem (Kaya Ererez/TV) dizisinde küçük bir rolle ilk kez kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti. Bulut Bey ile baÅŸrole geçti, daha sonra kötü adam rollerinin aranan ismi oldu.

Bir süre Åžahika Tekand Studio'sunda oyunculuk eÄŸitimi aldÄ±. Tevfik Gelenbe Tiyatrosu'nda Aman Hayret, Biraz Gayret oyunuyla da sahnede profesyonel oldu. Kral TV'de sunuculuk yaptÄ± ve 100'ün üzerinde reklam filminde rol aldÄ±. 2 sinema filminde yer aldÄ±.

Önemli Filmleri :

1999 – Kahpe Bizans (Gani Müjde)

2006 – KÄ±yamet (SavaÅŸ EriÅŸçi)

Fatih Hürkan, ada konseyinde kendisini ÅŸu sözlerle tanÄ±ttÄ±; "Ä°stanbul'da yaÅŸÄ±yorum aslen Samsunluyum. Çok uzun zamandÄ±r Survivor'a gelmeyi istiyordum. HayatÄ±mda mücadele ve savaÅŸ hep vardÄ±. Tam benim için olduÄŸunu düÅŸünüyordum. Çok teÅŸekkür ederim en azÄ±ndan burada oturuyorum. Spora çocukluÄŸumda Judo ile baÅŸladÄ±m. Ä°stanbul ÅŸampiyonluÄŸum var. Ortaokulda kaleciliÄŸe geçtim. Uzun dönem kalecilik yaptÄ±m, profesyonelde 4 yÄ±l sürdü. Sonra oyunculuÄŸa geçtim ama sporu hiç bÄ±rakmadÄ±m. Bir dönem ninjutsu yaptÄ±m. HaftanÄ±n üç günü halÄ± saha, bir günü voleybol dört günde crossfit yapÄ±yorum. OyunculuÄŸu epey zamandÄ±r yapÄ±yorum. Bir dönem annemin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle ara verdim. Annemi kaybettiÄŸim dönemde ÅŸov dünyasÄ±ndan geri düÅŸtüm. Kokusunu her zaman özlediÄŸim bir oÄŸlum ve eÅŸim var."