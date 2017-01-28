DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r John Hurt hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kanserle mÃ¼cadele eden ve oynadÄ±ÄŸÄ± pek Ã§ok filmde Oscar kazanan Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r John Hurt hayata gÃ¶zlerini yumdu.

Ä°ngiliz medya kuruluÅŸu BBC'nin haberine göre uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden aktör John Hurt 77 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. YaklaÅŸÄ±k 60 yÄ±llÄ±k kariyerinde 200'den fazla film ve dizide rol alan John Hurt, David Lynch'in ikinci uzun metrajlÄ± filmi Fil Adam ve GeceyarÄ±sÄ± Ekspresi gibi filmlerdeki rolleriyle iki Oscar'a aday gösterilmiÅŸti.The Elephant Man, 1984, The Hit, Doctor Who, V For Vendetta, Alien, Harry Potter gibi önemli yapÄ±mlarda yer alan Hurt'ün kariyerinde 2 Oscar ödülü de bulunuyordu.