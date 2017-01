DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r John Hurt hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kanserle mücadele eden ve oynadığı pek çok filmde Oscar kazanan ünlü aktör John Hurt hayata gözlerini yumdu.

İngiliz medya kuruluşu BBC'nin haberine göre uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden aktör John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 yıllık kariyerinde 200'den fazla film ve dizide rol alan John Hurt, David Lynch'in ikinci uzun metrajlı filmi Fil Adam ve Geceyarısı Ekspresi gibi filmlerdeki rolleriyle iki Oscar'a aday gösterilmişti.The Elephant Man, 1984, The Hit, Doctor Who, V For Vendetta, Alien, Harry Potter gibi önemli yapımlarda yer alan Hurt'ün kariyerinde 2 Oscar ödülü de bulunuyordu.