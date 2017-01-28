ÃœnlÃ¼ aktÃ¶r hayatÄ±nÄ± kaybetti John Hurt kimdir

60 yÄ±llÄ±k aktÃ¶rlÃ¼k hayatÄ±nÄ±ba ikiyÃ¼zden fazla yapÄ±m sÄ±ÄŸdÄ±ran Ã¼nlÃ¼ aktÃ¶r John Hurt, iki senedir tedavi olduÄŸu pankreas kanseri ile mÃ¼cadelesini kaybetti.

Harry Potter, Fil Adam, V For Vandetta, Hellboy gibi efsane birçok filmde rol almÄ±ÅŸtÄ±r. John Hurt, 22 Ocak 1940 tarihinde Chesterfield, Derbyshire, Ä°ngiltere'de Arnould Herbert Hurt, Phyllis Massey çiftinin oÄŸlu olarak doÄŸmuÅŸtur. Tam adÄ± John Vincent Hurt'dÄ±r. Ailesi o küçükken Grimsby'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Grimsby St. Martin Sanat Okulu'nda okuyarak ressam olmak için eÄŸitim aldÄ±. Liseden sonra Kraliyet Dramatik Sanatlar Akademisinde okudu.Sahneye ilk defa 1962 yÄ±lÄ±nda çÄ±ktÄ±.

GECE YARISI EKSPRESÄ°

Harry Potter, Fil Adam, V For Vandetta, Hellboy gibi efsane birçok filmde rol almÄ±ÅŸtÄ±r. John Hurt, aynÄ± zamanda GeceyarÄ±sÄ± Ekspresi filmindeki rolüyle 1979 yÄ±lÄ±nda 36.AltÄ±n Küre Ödülleri "En Ä°yi YardÄ±mcÄ± Erkek Oyuncu" ödülünü aldÄ±.1970 yÄ±lÄ±nda, Türkiye'de tutuklanÄ±p hapse atÄ±lan Billy Hayes'in gerçek öyküsünden yola çÄ±kÄ±larak yazÄ±lmÄ±ÅŸ hikâyeden yola çÄ±karak; 1978 yÄ±lÄ±nda senaryosunu Oliver Stone'un yazdÄ±ÄŸÄ±, yönetmenliÄŸini Alan Parker'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± "GeceyarÄ±sÄ± Ekspresi" filminde Max karakterini canlandÄ±rdÄ±.

YÜZÜKLERÄ°N EFENDÄ°SÄ°

1979 yÄ±lÄ±nda yönetmenliÄŸini Ridley Scott'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± "YaratÄ±k" filminde Sigourney Weaver ile birlikte baÅŸrolde oynadÄ±. 1978 yÄ±lÄ±nda "Yüzüklerin Efendisi" adlÄ± animasyon filminde Aragorn karakterinin seslendirilmesinde görev aldÄ±. 2010 yÄ±lÄ±nda "Harry Potter ve Ölüm YadigârlarÄ±" filminde baÅŸrollerde Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson oynarken John Hurt, Bay Ollivander karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. 2014 yÄ±lÄ±nda baÅŸrolünde Dwayne Johnson'un oynadÄ±ÄŸÄ± "Herkül: Özgürlük SavaÅŸçÄ±sÄ±" filminde Ä°rina Shayk, Joseph Fiennes, Ian McShane ile birlikte oynadÄ±. 2014 itibariyle, En Ä°yi Film Oscar aday üç filmde rol aldÄ± "A Man for All Seasons" (1966), "GeceyarÄ±sÄ± Ekspresi" (1978) ve Fil Adam (1980).