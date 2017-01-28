Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/01/2017 08:12

Demet AkalÄ±n'a izdivaÃ§ teklifi rakip olursa 12 milyon lira kazanacak


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n'a bir kanal izdivaÃ§ programÄ± hazÄ±rlayarak Seda, Zuhal ve Esra Erol'un rakip olmasÄ± dahilinde yÄ±llÄ±k 12 milyon lira vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n'a izdivaç programÄ± sunmasÄ± teklif edildi. AkalÄ±n teklifi kabul ederse yÄ±lda en az 12 milyon lira kazanacak. Demet AkalÄ±n, Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan Renkli Sayfalar'a telefonla baÄŸlandÄ±. Ä°zdivaç programÄ±nda sunucu olma teklifi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayan AkalÄ±n, hâlâ düÅŸünme aÅŸamasÄ±nda olduÄŸunu ama teklifin çok cazip olduÄŸunu söyledi.

"Ä°ÅžÄ° GÜCÜ BIRAKIR BU Ä°ÅžÄ° YAPARIM"

AkalÄ±n, "Seda ablalar, Esralar gerçekten bu paralarÄ± kazanÄ±yorsa ben iÅŸi gücü bÄ±rakÄ±r bu iÅŸi yaparÄ±m" dedi. ProgramÄ±n sunucularÄ±ndan Müge DaÄŸÄ±stanlÄ±'nÄ±n "Demet, bu sektörde bir kiÅŸiye aylÄ±k 1 milyon lira teklif edildi. O zaman senin rakamÄ±n bundan daha yüksek?" sorusuna AkalÄ±n, "O ayarda" demekle yetindi. SkandallarÄ±n eksik olmadÄ±ÄŸÄ± bu programlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde beklentilerin oluÅŸtuÄŸu dönemde Demet AkalÄ±n'a da böyle bir teklif yapÄ±lmasÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±.

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