AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Ã¼nlÃ¼ oyuncu Turner'Ä±n yaÅŸÄ±nÄ± duyan ÅŸok oluyor

ÃœnlÃ¼ genÃ§ yÄ±ldÄ±z Lacey Turner'Ä±n 28 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen bakÄ±msÄ±z ve makyajsÄ±z hali gÃ¶renleri Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Önceki gün Londra'da düzenlenen Ulusal Televizyon Ödülleri töreninde en iyi dizi performansÄ± ödülünü kazanan Lacey Turner, önceki gün alÄ±ÅŸveriÅŸte görüntülendi. Henüz 28 yaÅŸÄ±nda olan oyuncunun o günkü hali hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Turner; belki makyajsÄ±z olduÄŸundan belki de yorgunluktan oldukça bakÄ±msÄ±z ve hayli olgun görünüyordu. Turner, daha bir gece önce ise kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da böyle Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± bir görüntü sergiledi.