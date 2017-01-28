Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/01/2017 08:21

AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Ã¼nlÃ¼ oyuncu Turner'Ä±n yaÅŸÄ±nÄ± duyan ÅŸok oluyor


ÃœnlÃ¼ genÃ§ yÄ±ldÄ±z Lacey Turner'Ä±n 28 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen bakÄ±msÄ±z ve makyajsÄ±z hali gÃ¶renleri Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

Önceki gün Londra'da düzenlenen Ulusal Televizyon Ödülleri töreninde en iyi dizi performansÄ± ödülünü kazanan Lacey Turner, önceki gün alÄ±ÅŸveriÅŸte görüntülendi. Henüz 28 yaÅŸÄ±nda olan oyuncunun o günkü hali hayranlarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. Turner; belki makyajsÄ±z olduÄŸundan belki de yorgunluktan oldukça bakÄ±msÄ±z ve hayli olgun görünüyordu. Turner, daha bir gece önce ise kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da böyle Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± bir görüntü sergiledi.

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