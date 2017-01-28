Polisten kaÃ§an Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Mustafa Ceceli Zincirlikuyu'da yakalandÄ±

Mustafa Ceceli ile polis ekipleri arasÄ±nda dÃ¼n gece kovalamaca yaÅŸandÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n "Sizden korktuk kaÃ§tÄ±k. HanÄ±mefendi DMC Pazarlama MÃ¼dÃ¼rÃ¼" aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine 301 TL para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.
Ünlü popçunun cipi, Etiler'de polisler tarafÄ±ndan durduruldu. AracÄ±nÄ± kontrol noktasÄ±na yanaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gazlayarak kaçmasÄ± üzerine polisler Ceceli'nin peÅŸine düÅŸtü.Levent, BaltalimanÄ±, Yeniköy hattÄ±nda yaÅŸanan kovalamacada ÅŸarkÄ±cÄ±, Levent'te izini kaybettirdiÄŸi bir anda yanÄ±ndaki kadÄ±n arkadaÅŸÄ±nÄ± yolda indirdi.Polis ekibi, Ceceli'yi Zincirlikuyu'da aracÄ±nÄ±n önünü keserek durdurdu. YapÄ±lan muayenede ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ölçüm deÄŸeri 0 promil çÄ±ktÄ±.Devlet memurunun hayatÄ±nÄ± tehlikeye atmak, kontrol noktasÄ±ndan kaçmak suçlarÄ±ndan 301 TL para cezasÄ± kesilen ünlü popçu, "Sizden korktuk kaçtÄ±k. HanÄ±mefendi DMC Pazarlama Müdürü" açÄ±klamasÄ± yaptÄ± Mustafa Ceceli kovalamaca sÄ±rasÄ±nda yolda indirdiÄŸi DMC Pazarlama Müdürü Özden Bora'ya yeni ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± dinlettiÄŸini söyledi.