Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/01/2017 09:07

Erdal BeÅŸikÃ§ioÄŸlu'ndan referandum oyunu aÃ§Ä±klayan Arda Turan'a gÃ¶nderme


Erdal BeÅŸikÃ§ioÄŸlu, referandumda "hayÄ±r" oyu vereceÄŸini duyurarak, "evet" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Arda Turan'a da videolu bir gÃ¶ndermede bulundu.

Ünlü oyuncu Erdal BeÅŸikçioÄŸlu da anayasa deÄŸiÅŸiklik referandumunda "evet" kampanyasÄ± yapan ünlüleri eleÅŸtirenler kervanÄ±na katÄ±ldÄ±. Daha önce "hayÄ±r" oyu vereceÄŸini açÄ±klayan BeÅŸikçioÄŸlu, Instagram hesabÄ±ndan bir piyesi Arda Turan'Ä± etiketleyerek paylaÅŸtÄ±. BeÅŸikçioÄŸlu piyesin sözleriyle evet kampanyasÄ±na destek veren Arda Turan'a eleÅŸtirel bir gönderme yaptÄ±. Ä°ÅŸte BeÅŸikçioÄŸlu'nun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± piyesin sözleri: Åžeytan sözcüklerin diziliÅŸinde gizli. Ne konular, ne insanlar, ne de istekler suçlu.Çünkü sözcükler sÄ±ralanÄ±rken ÅŸeytan yanlarÄ±na sokulur. Sonra söylendikleri an, kanlÄ± bir bÄ±çak gibi saplanÄ±rlar insanÄ±n yüreÄŸine. HayÄ±rda evet mi suçlu, yoksa evette hayÄ±r mÄ± suçlu? DüÅŸünün bunu!

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


UyuÅŸturucu suÃ§undan yargÄ±lanan Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§'Ä±n cezasÄ± belli oldu

'UyuÅŸturucu madde kullanmak ve satÄ±n almak' suÃ§undan 2 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanan Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§ hakkÄ±nda 5 yÄ±l denetimli serbestlik uygulanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.


BurÃ§in TerzioÄŸlu Ä°lker Kaleli Ã§iftinin aÅŸkÄ± tam gaz sÃ¼rÃ¼yor

BurÃ§in TerzioÄŸlu Ä°lker Kaleli Ã§ifti hakkÄ±nda Ã§Ä±kan ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±na TerzioÄŸlu sosyal medya hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafla cevabÄ±nÄ± verdi.


Ã‡aÄŸatay Ulusoy o villaya gitti Medcezir ekibine selam gÃ¶nderdi

Åžimdilerde Ä°Ã§erde dizisinde oynayan Ã‡aÄŸatay Ulusoy, Medcezir'in Ã§ekimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± villaya giderek Ã¶zlem giderdi.