Erdal BeÅŸikÃ§ioÄŸlu'ndan referandum oyunu aÃ§Ä±klayan Arda Turan'a gÃ¶nderme

Erdal BeÅŸikÃ§ioÄŸlu, referandumda "hayÄ±r" oyu vereceÄŸini duyurarak, "evet" oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Arda Turan'a da videolu bir gÃ¶ndermede bulundu.

Ünlü oyuncu Erdal BeÅŸikçioÄŸlu da anayasa deÄŸiÅŸiklik referandumunda "evet" kampanyasÄ± yapan ünlüleri eleÅŸtirenler kervanÄ±na katÄ±ldÄ±. Daha önce "hayÄ±r" oyu vereceÄŸini açÄ±klayan BeÅŸikçioÄŸlu, Instagram hesabÄ±ndan bir piyesi Arda Turan'Ä± etiketleyerek paylaÅŸtÄ±. BeÅŸikçioÄŸlu piyesin sözleriyle evet kampanyasÄ±na destek veren Arda Turan'a eleÅŸtirel bir gönderme yaptÄ±. Ä°ÅŸte BeÅŸikçioÄŸlu'nun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± piyesin sözleri: Åžeytan sözcüklerin diziliÅŸinde gizli. Ne konular, ne insanlar, ne de istekler suçlu.Çünkü sözcükler sÄ±ralanÄ±rken ÅŸeytan yanlarÄ±na sokulur. Sonra söylendikleri an, kanlÄ± bir bÄ±çak gibi saplanÄ±rlar insanÄ±n yüreÄŸine. HayÄ±rda evet mi suçlu, yoksa evette hayÄ±r mÄ± suçlu? DüÅŸünün bunu!