Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/01/2017 09:07

Ã‡aÄŸatay Ulusoy o villaya gitti Medcezir ekibine selam gÃ¶nderdi


Åžimdilerde Ä°Ã§erde dizisinde oynayan Ã‡aÄŸatay Ulusoy, Medcezir'in Ã§ekimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± villaya giderek Ã¶zlem giderdi.

Son günlerde "Ä°çerde" dizisiyle ününe ün katan ÇaÄŸatay Ulusoy, ÇaÄŸatay Ulusoy baÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ± ve 2015 yÄ±lÄ±nda final yapan Medcezir'in çekildiÄŸi villanÄ±n önüne gidip geçmiÅŸe özlemini giderdi. BaÅŸrolünü oynadÄ±ÄŸÄ± Medcezir'i yad eden Ulusoy, fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan "GelmiÅŸken bi bakÄ±yÄ±m dedim ama kimseler yok selam olsun tüm medcezir ekibine." notuyla paylaÅŸtÄ±.

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