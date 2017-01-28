UyuÅŸturucu suÃ§undan yargÄ±lanan Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§'Ä±n cezasÄ± belli oldu

'UyuÅŸturucu madde kullanmak ve satÄ±n almak' suÃ§undan 2 yÄ±la kadar hapis istemiyle yargÄ±lanan Berrak TÃ¼zÃ¼nataÃ§ hakkÄ±nda 5 yÄ±l denetimli serbestlik uygulanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Tüzünataç'Ä±n itirazÄ± sonuç vermedi ve 5 yÄ±l denetim kararÄ± çÄ±ktÄ±.Sabah Gazetesi'nden Ümit Uzun'un haberine göre ünlü oyuncu ifadesinde ''SoruÅŸturma sÄ±rasÄ±nda bir arkadaÅŸÄ±m beni arayÄ±p bir yere davet etmiÅŸti. Polisler benim uyuÅŸturucu içmek için davet edildiÄŸimi sanmÄ±ÅŸ. Bir de bakkala verdiÄŸim sipariÅŸlerin yanÄ±nda sigara kaÄŸÄ±dÄ± istemiÅŸtim. Çünkü o dönem sigarayÄ± bÄ±rakmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Bunu uyuÅŸturucu kullandÄ±ÄŸÄ±ma yormuÅŸlar. Ben bunu hak etmiyorum'' demiÅŸti.

Ä°TÄ°RAZIN ARDINDAN YENÄ°DEN YARGILANDI

Mahkeme, Berrak Tüzünataç'Ä±n uyuÅŸturucu madde kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tedaviye ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirterek 'tedavi' ve 'denetimli serbestlik tedbiri' uygulanmasÄ±na karar vermiÅŸti. Kendisine bir uzman atanarak uyuÅŸturucu madde tedavisi görecek Tüzünataç bu karara itiraz etti. Bir üst mahkeme kararÄ± bozarak Tüzünataç hakkÄ±nda verilen cezanÄ±n hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na çevirdi. Bunun üzerine Tüzünataç, Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargÄ±landÄ±.

5 YIL DENETÄ°M ALTINDA

Tüzünataç, verdiÄŸi ifadede ''SuçlamalarÄ± kabul etmiyorum, uyuÅŸturucu kullanmadÄ±m'' dedi. Mahkeme Tüzünataç'a uyuÅŸturucu kullanmak ve satÄ±n almak suçundan 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verdi, ancak hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ± geri bÄ±raktÄ±. Berrak Tüzünataç hakkÄ±nda 5 yÄ±l denetimli serbestlik uygulanacak.