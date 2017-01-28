Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 28/01/2017 10:45

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l'den GÃ¼lben Ergen hakkÄ±nda bomba itiraf


DÃ¼n akÅŸam Beyaz Show'a katÄ±lan Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gÃ¼l, Vezir ParmaÄŸÄ± filminde rol alan arkadaÅŸÄ± GÃ¼lben Ergen iÃ§in, " 6 KocalÄ± HÃ¼rmÃ¼z gibi" dedi.

GeçtiÄŸimiz gün vizyona giren Vezir ParmaÄŸÄ± filminin yönetmeni ve oyuncusu Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, rol arkadaÅŸÄ± Gülben Ergen ile birlikte Beyaz Show'a katÄ±ldÄ±. KalabalÄ±k oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin perde arkasÄ±nÄ± anlatan KÄ±rmÄ±zÄ±gül, 'Neden Gülben?' sorusuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bu soruya, "Çünkü o bir star" yanÄ±tÄ±nÄ± veren ünlü sanatçÄ±, "Bütün kimliklerini bÄ±rakÄ±p bir oyuncu olarak katÄ±ldÄ±. Çok büyük desteÄŸi vardÄ±. " ifadelerini kullandÄ±. EÅŸi Erhan Çelik'ten çekimler sÄ±rasÄ±nda boÅŸanma kararÄ± alan Gülben Ergen'in özel hayatÄ± da yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda gündeme geldi. "Bu hanÄ±mefendiyle özel bir derdimiz vardÄ±" diye söze baÅŸlayan Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül, "Önce kocasÄ± geldi. AÄŸÄ±rladÄ±k. BaÅŸ tacÄ± ettik. O gitti, 3 gün sonra eski kocasÄ± geldi. 6 KocalÄ± Hürmüz gibi. ArdÄ±ndan da çocuklarÄ± geldi." ifadeleriyle serzeniÅŸte bulundu.

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