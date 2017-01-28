Demet Åžener Ä°brahim Kutluay Ã§ifti boÅŸanÄ±yor mu

Demet Åžener Ä°brahim Kutluay Ã§ifti boÅŸanma kararÄ± aldÄ±. DavanÄ±n ilk celsesinin ardÄ±ndan Demet Åžener'in 10 milyon TL tazminat ve Ã§ocuklarÄ±nÄ±n velayetini istediÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Eski Milli Basketbolcu Ä°brahim Kutluay ile Demet Åžener'in boÅŸanma davasÄ±nda taraflarÄ±n avukatlarÄ± temsil etti. Davaya Demet Åžener'in istediÄŸi tazminat bedeli davaya damgasÄ±nÄ± vururken, mahkeme Kutluay'Ä±n mal varlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili belgelerin toplanmasÄ± için duruÅŸmayÄ± erteledi.

'ALDATMA' Ä°DDÄ°ASINA 8 TANIK GÖSTERDÄ°

11 yÄ±llÄ±k evliliÄŸin resmen son bulacaÄŸÄ± davada Demet Åžener ve Ä°brahim Kutluay mahkeme salonunda yer almadÄ±. Dava Ä°stanbul Adliyesi'nde taraflarÄ±n avukatlarÄ± temsiliyetinde görüldü. Demet Åžener, kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi Ä°brahim Kutluay'dan 10 milyon TL tazminat ve çocuklarÄ±nÄ±n velayetini isteyerek 8 kiÅŸiyi tanÄ±k gösterdi. Mahkeme ise Kutluay'Ä±n mal varlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili belgelerin toplanmasÄ± için duruÅŸmayÄ± 3 Mart'a erteledi.